Lielbritānija noteiks ierobežojumus sociālo tīklu lietošanai naktīs 16 un 17 gadus veciem jauniešiem, paziņojusi valdība.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers jūnijā paziņoja, ka Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Aizliegums stāsies spēkā 2027. gada sākumā. Valdība otrdien paziņoja, ka 16 un 17 gadus veciem pusaudžiem tiks noteikts lietošanas ierobežojums "Instagram", "Facebook" un citās platformās laika posmā no pusnakts līdz plkst. 6. Valdība arī paziņoja par plāniem ieviest iestatījumu, kas vecākiem pusaudžiem atspējos atkarību izraisošas funkcijas, piemēram, bezgalīgo ritināšanu. Tomēr lietotāji varēs atslēgt šos iestatījumus, un kritiķi uzskata, ka tie nebūs efektīvi. Pagaidām nav arī skaidrs, kā šīs izmaiņas tiks īstenotas.
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