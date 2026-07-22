Pirmdien pusdienlaikā vienā no Salnas ielas daudzdzīvokļu namu pagalmiem Rīgā starp vairākiem vīriešiem izcēlās konflikts, kura laikā vienam no iesaistītajiem bija līdzi ierocis. Konflikta gaitā tika izšauts gaisā, un viens cilvēks guva savainojumus, vēsta raidījums "Degpunktā".
Notikuma vietā bija redzams vīrietis, kurš policijas automašīnā rakstīja paskaidrojumu, vēl viens cilvēks ar pārsistu galvu gaidīja mediķu palīdzību, bet trešais jau atradās mediķu automašīnā policijas uzraudzībā.
Aculiecinieks stāstīja, ka viņš gar notikuma vietu braucis tieši pirms policijas ierašanās un redzējis, ka viens vīrietis otru bija noguldījis pie automašīnas uz zemes, bet ierocis atradies blakus uz zemes.
Apkārtējo māju iedzīvotāji norādīja, ka konfliktā iesaistītās personas esot vietējie iedzīvotāji un vismaz viena no pusēm dzīvojot Salnas ielā.
Viena no kaimiņienēm stāstīja, ka viss noticis mājas pagalmā pie zilas automašīnas. Viņa redzējusi, ka pie automašīnas tiek fiksēti bojājumi, un sākotnēji viņai radies iespaids, ka izmantota pistole.
Valsts policija pagaidām neatklāj konflikta cēloni, taču apstiprina, ka viens no iesaistītajiem bija izvilcis ierocim līdzīgu priekšmetu.
Valsts policijas pārstāve Līga Dziļuma informēja, ka pirmdien, 20. jūnijā, policija saņēmusi informāciju par 2001. gadā dzimušu vīrieti, kurš ar ierocim līdzīgu priekšmetu izšāvis gaisā, kā arī ar šī priekšmeta rokturi iesitis diviem cilvēkiem. Persona ir aizturēta, un par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta otrās daļas.
Šis Krimināllikuma pants paredz kriminālatbildību par huligānismu.
Plašāk skatieties raidījumā "Degpunktā".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu