Jelgavas novada pašvaldības uzņēmums SIA "Jelgavas KU" atkritumu apsaimniekošanu trīs novada pagastos ar vairāk nekā 9000 cilvēku pārņēma šā gada 1. jūlijā, tomēr tikai šonedēļ uzņēmums sola iedzīvotājiem sarūpēt vajadzīgo atkritumu konteineru daudzumu. 

"Vasaras laikā palikt bez atkritumu konteineriem… Pats saprotat. Jau vairāk nekā divas nedēļas. Dalbē pie daudzām privātmājām tie aizvien vēl nav novietoti. Cilvēku pacietības mērs ir pilns! Man nebija nekādu iebildumu pret iepriekšējo apsaimniekotāju "CleanR". Ceru, ka arī jaunais apsaimniekotājs kaut kad iestrādāsies," stāsta kāda Dalbes ciema iedzīvotāja, kas lūdza neatklāt viņas vārdu.

Cenu un Ozolnieku pagasta apvienības vadītājs Matīss Kellerts teic, ka atkritumu apsaimniekošana pagastu cilvēkiem kļuva par izaicinājumu pēc Līgo svētkiem, kad iepriekšējais apsaimniekotājs SIA "CleanR" aizvedis savus konteinerus. "Aptuveni divas nedēļas valdīja neziņa un satraukums. Cilvēki ziņoja pašvaldībai un apsaimniekošanas uzņēmumam. Tad pie daudzdzīvokļu mājām atveda un novietoja lielizmēra konteinerus, bet vēlāk uzstādīja arī īstos. Man nav informācijas, cik mājsaimniecību patlaban ir saņēmušas konteinerus, to zina tikai apsaimniekotājs, taču pagasta pārvaldē sūdzību vairs nav," tā stāsta M. Kellerts.

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