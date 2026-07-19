Ugandas drošības dienesti ir aizturējuši vairāk nekā 1000 ārzemnieku valsts vēsturē lielākajā operācijā pret starptautisku kibernoziedzības sindikātu. Vairākums darboņu ir Ķīnas pilsoņi, vēsta izdevums “The African Mirror”.
Šis panākums reizē ir pārbaudījums Ugandas spējai apkarot digitālo noziedzību, kas šobrīd izplešas visā Austrumāfrikā.
Apvienoto operāciju vadīja Ugandas Kriminālizmeklēšanas direktorāts sadarbībā ar imigrācijas un citiem drošības dienestiem vairākās vietās galvaspilsētā Kampalā un kaimiņos esošajā Vakiso apgabalā. Aptuveni 430 cilvēku aizturēti kūrortā “Kingdom Resort Katomi” Vakiso apgabalā. Šis īpašums tiek saistīts ar bijušo Ugandas viceprezidentu Gilbertu Bukenju. Vēl simtiem aizturēti blakus kūrortam daudzdzīvokļu namos, papildu aresti veikti Kampalā.
Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka tīkls uzturēja sarežģītu tiešsaistes krāpniecības sistēmu un viltus zvanu centrus, vēršoties pret upuriem gan Ugandā, gan ārpus tās robežām. Izmeklētāji uzskata, ka grupa uzlauzusi telekomunikāciju un komunālo pakalpojumu uzņēmumu datorsistēmas, izraisot pakalpojumu traucējumus un zogot naudu no klientu kontiem.
Šāds tehnoloģiskās piekļuves līmenis ievērojami pārsniedz krāpniecības ar SIM kartēm, kuras Ugandas policija periodiski atklājusi iepriekšējos gados. Varas iestādes pēta pierādījumus, kas liecina, ka šī darbība radījusi miljardiem Ugandas šiliņu lielus nelegālos ienākumus, bet oficiālas aplēses par finansiālajiem zaudējumiem vēl nav publiskotas.
Daži tīkla dalībnieki bijuši iesaistīti pieaugušo satura producēšanā tiešsaistē.
Tāpat tiek rūpīgi pārbaudīts aizturēto imigrācijas statuss, konstatēts, ka ievērojamai daļai nav derīgu ceļošanas dokumentu, nav ne uzturēšanās atļauju, ne pases, atsevišķos gadījumos nav zināma identitāte.
Pēc drošības dienestu avotu sniegtās informācijas, darboņu līdzgaitnieki mēģinājuši piesaistīt Ugandas prezidenta Museveni brāli Maiklu Nuvagiru, iesauktu par ‘Toyota’, lai panāktu aizturēto atbrīvošanu. Tomēr prezidents pavēlējis izmeklēšanu turpināt objektīvi un jebkuru vainīgo neatkarīgi no viņa statusa saukt pie atbildības.
Aprīļa beigās Ugandas likumsargi aizturēja 231 ārvalstu pilsoni (tostarp no Pakistānas, Indijas, Bangladešas, Ganas, Mjanmas, Etiopijas, Šrilankas, Kambodžas un Malaizijas) koordinētos reidos nocietinātā dzīvokļu kompleksā Kampalā un atsevišķā ar Nigēriju saistītā operācijā Adžumani apgabalā.
Likumsargi toreiz aprakstīja stingri kontrolētu teritoriju ar ierobežotu pārvietošanos, saviem iekšējiem pakalpojumiem un telpām, kas bija piepildītas ar tīklā savienotiem datoriem un telefonijas aprīkojumu – tipiska “krāpniecības fabrika”.
Ugandas saskarsme tieši ar Ķīnas kiberkrāpniecības tīkliem sākās jau pirms vairākiem gadiem. Kādas iepriekšējas lietas ietvaros policija aizturēja deviņus Ķīnas pilsoņus un vienu vietējo par shēmu, kurā izmantoti 500 mobilie tālruņi un SIM kartes, krāpnieciski reģistrētas uz Ugandas iedzīvotāju vārdiem, lai novirzītu ziņojumus un finanšu darījumus caur Ķīnas platformām. Šī lieta tāpat kā citas pirms tās beidzās ar deportāciju, nevis kriminālvajāšanu.
Pēdējo gadu notikumi liecina, ka organizētie krāpnieku tīkli no Dienvidaustrumāzijas (ir dokumentēti gadījumi, kad pret savu gribu savervēti “strādnieki” vergo krāpniecības nometnēs Mjanmā, Kambodžā un Laosā) pārceļ savu darbību uz Austrumāfriku. Noziedzniekus piesaista salīdzinoši zemās izmaksas, strauji augošā digitālā infrastruktūra un likumdošanas robi.
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