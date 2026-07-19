Viens pieaugušais un vismaz 20 skolēni gājuši bojā skolas autobusa avārijā Ugandas austrumos, paziņojusi vietējā policija. Negadījumā ievainoti vēl vairāki desmiti cilvēku, tostarp skolas darbinieki un bērni, vēsta ārvalstu mediji.
Avārija notika ceturtdienas vakarā Kapčorvas apgabalā, kad autobuss ar Kampalā esošās "King David Junior School" skolēniem atgriezās no mācību ekskursijas.
Saskaņā ar policijas sākotnējo informāciju autobusa vadītājs zaudēja kontroli pār transportlīdzekli, tas nobrauca no ceļa, ietriecās lielā akmenī un apgāzās. Vietējās amatpersonas pieļauj, ka pirms negadījuma autobusam varēja rasties tehniska kļūme.
Ugandas policija norādīja, ka bojā gājuši 20 skolēni un viens pieaugušais. Vietējās pašvaldības lietu ministrs Balaams Ateenji Barugahara vēlāk apstiprināja, ka bojāgājušais pieaugušais ir skolas dibinātājs un direktors Tadeo Ssekade. Savukārt trīs pieaugušie un vairāki bērni ar dažādām traumām nogādāti ārstniecības iestādēs.
Policija uzsver, ka izmeklēšana vēl turpinās un negadījuma cēlonis pagaidām nav galīgi noskaidrots. Sociālajos medijos publicētajos aculiecinieku video redzams smagi bojātais autobuss, kam pēc avārijas norauts jumts, bet vietējie iedzīvotāji steigušies palīgā cietušajiem.
Ceļa posms Čekvatitas kalnā, kur notika avārija, jau iepriekš bijis pazīstams kā vieta, kur regulāri notiek smagi satiksmes negadījumi.
Ugandā ceļu satiksmes negadījumi ir bieži, un varasiestādes tos galvenokārt saista ar transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, riskantu braukšanu un daudzu ceļu slikto kvalitāti. Policijas dati liecina, ka 2025. gadā valstī reģistrēti vairāk nekā 26 000 ceļu satiksmes negadījumu, no kuriem vairāk nekā 4600 bijuši letāli, prasot vairāk nekā 5300 cilvēku dzīvības.
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