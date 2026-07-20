Kāds motobraucēju saieta "Kurland Bike Meet 2026" dalībnieks sestdien, 18. jūlijā Ventspilī ar kvadriciklu uzbraucis gājējai, informēja Valsts policijā. Kvadricikla vadītājam konstatēts 0,94 promiļu alkohola reibums.
Kvadricikla vadītājs transportlīdzekli vadījis arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par notikušo sākts kriminālprocess.
Ceļu satiksmes negadījums reģistrēts Brīvības ielā. Cietusī nogādāta medicīnas iestādē.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informēja, ka šajā izsaukumā palīdzība sniegta diviem cilvēkiem un abi stabilā stāvoklī nogādāti ārstniecības iestādē.
Citi ceļu satiksmes negadījumi saistībā ar pasākumu līdz šim nav reģistrēti.
Moto saietu organizēja Latvijas Motoklubu asociācija un Ventspils pašvaldība.
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