Jūlija sākumā pie Miķeļbākas Ventspils novada Tārgales pagastā uziets neparasts atradums – store. Ar iespaidīgās zivs foto "Facebook" dalījies Miķeļbākas kempings. Latvijas zinātnieki jau vairāk nekā divdesmit gadus cenšas atjaunot šīs Baltijas jūrā izzudušās zivs populāciju.

"Pēc pieejamajiem attēliem redzams, ka tā ir store (Acipenser ģints zivs), taču konkrētu sugu droši noteikt nav iespējams, jo nav saskatāmas vairākas noteikšanai būtiskas pazīmes, piemēram, astes forma, muguras spuras forma un kaula plātnīšu izvietojums," "Latvijas Avīzei" skaidro Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR Zivju resursu un pētniecības departamenta vadītājs Ivars Putnis.

Baltijas store (Acipenser oxyrinchus) Baltijas jūrā tiek uzskatīta par reģionāli izzudušu un iekļauta arī HELCOM (starpvaldību organizācija, kas pārvalda Konvenciju par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību) apdraudēto un izzūdošo sugu sarkanajā sarakstā. Tā ir sena un reta zivju suga, kas kādreiz bija dabiska Baltijas jūras, Rīgas līča, arī Latvijas upju – Daugavas, Salacas, Gaujas, Ventas, Irbes – iemītniece.

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