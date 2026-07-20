360TV raidījumā “Slavenības. Bez filtra” Jesica Zundovska kopā ar vīru Juri dodas uz balles deju nodarbību, kur abi soli pa solim apgūst dejas pamatus. Lai gan sākumā kustības sagādā grūtības, ar pasniedzēja palīdzību pāris pamazām kļūst drošāks uz deju grīdas. Vienlaikus deju skolotājs norāda, ka partneriem vēl jāmācās vairāk uzticēties vienam otram un ļauties kopīgajam dejas ritmam.
Jesica atzīst, ka nodarbība bijusi daudz sarežģītāka, nekā sākotnēji šķitis. “Es vienkārši turējos un mēģināju turēt vīram līdzi. Ļoti svīdu, jo tā ir liela spriedze. Tas nav viegls darbiņš,” viņa saka.
Nodarbības laikā Jesica atceras arī mammas reakciju, uzzinot, ka abi devušies mācīties dejot. “Mamma teica: “Nu tad beidzot! Sen jau bija laiks vismaz kaut ko iemācīties!”” ar smaidu stāsta Jesica.
Viņa atklāj, ka bērnībā bijusi vienīgā no kuplās ģimenes, kura nav apmeklējusi tautas deju nodarbības. Jesicas māsas un brāļi esot dejojuši, lai bērni attīstītu stāju un iegūtu svarīgas vērtības. Tieši tāpēc tagad mamma ar humoru atgādinājusi, ka šo robu beidzot ir pienācis laiks aizpildīt.
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