Porsche prezentējis jauno elektrisko "Cayenne Turbo Electric", kas kļūs par līdz šim jaudīgāko uzņēmuma automobili. Ar vairāk nekā 1150 zirgspēku jaudu modelis demonstrē autoražotāja jaunākās elektrifikācijas tehnoloģijas un iezīmē jaunu posmu zīmola attīstībā.
Latvijā ar automobili bija iespējams iepazīties Raceway Baltic trasē, kur notika jaunā modeļa demonstrācijas braucieni. Pasākumā tika prezentēti arī citi jaunākie Porsche modeļi.
"Porsche Latvija" vadītājs Ivars Norvelis norāda, ka zīmola mērķis vienmēr bijis radīt automobiļus, kas apvieno sportiskas emocijas ar ikdienas lietojamību. Porsche īpašniekam nav jāizvēlas starp praktiskumu un aizraujošu braukšanu — iespējams iegūt abus.
Tieši to apliecina arī jaunais Cayenne Electric. Neskatoties uz iespaidīgo izmēru un komfortu, tā dinamika trasē pārsteidza pat pieredzējušus autobraucējus. Testa braucienu dalībnieki neslēpa sajūsmu par automobiļa paātrinājumu, precīzo vadāmību un spēju likt aizmirst, ka esi pie “džipa” stūres.
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