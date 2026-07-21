Kīra Stārmera atkāpšanās no Leiboristu partijas līdera pozīcijas un sekojoša Lielbritānijas premjera krēsla pamešana bija sagaidāmi notikumi. 

Tiklīdz atrisinājās jautājums par viņa pēcteča – Endija Bērnhema – kandidatūru, partija pieprasīja Stārmeru aiziet.

Stārmers kļuva par premjeru 2024. gada vasarā, kad leiboristi vispārējās vēlēšanās sagrāva līdz tam Lielbritānijā ilgstoši valdījušos konservatīvos.

Premjeru kukuriņi

Stārmers kļuva par piekto britu premjeru pēc kārtas, kurš savā amatā nav spējis noturēties pilnu termiņu. Iepriekš tas notika ar četriem Konservatīvās partijas premjera krēslu ieņēmušajiem – Terēzi Meju, Borisu Džonsonu, Lizu Trasu un Riši Sunaku. Tagad arī Leiboristu partija nodemonstrējusi savu nespēku.

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