Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju.
"Esmu nolēmis, ka jaunais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks būs Mihailo Drapatijs (..). Es pateicos Oleksandram Sirskim un katram no mūsu karavīriem par Ukrainas spēcīgajām pozīcijām frontē," platformā "Telegram" paziņoja prezidents.
60 gadus vecais Sirskis bija armijas virspavēlnieks kopš 2024. gada un viens no pieredzējušākajiem Ukrainas bruņoto spēku komandieriem. Viņš bija vadījis Kijivas aizsardzību Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākumā 2022. gadā.
Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušonedēļ atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata.
Fedorovs vainoja Sirski viņa ideju bloķēšanā un Zelenska mudināšanā viņu atcelt no amata, bet Sirskis noliedza, ka viņam būtu bijis konflikts ar Fedorovu.
Mediju ziņas par šādu konfliktu atklāja domstarpības Ukrainas militārajā un politiskajā vadībā apstākļos, kad valsts ir vislabākajā militārajā situācijā vairāku mēnešu laikā.
Ukrainas bruņotie spēki pēdējos mēnešos ir palēninājuši Krievijas spēku virzīšanos uz priekšu, savukārt Ukraina tāla darbības rādīusa uzbrukumos ir devusi triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
43 gadus vecais Drapatijs ir apbalvots ģenerālmajors, kurš iepriekš bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un cīnījies pret Maskavas atbalstītajiem separātistu spēkiem Donbasā.
Drapatijs sociālo mediju platformā "Facebook" pateicās Zelenskim par iecelšanu jaunajā amatā. "Kalpot Ukrainai man vienmēr bijis gods, un neatkarības kara laikā tas nozīmē absolūtu atbildību. Slava valstij. Nāve ienaidniekiem," rakstīja Drapatijs.
Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatija iecelšanu, sociālajos medijos paziņojot, ka tā dod "jaunu cerību" cīņā pret Krieviju. "Tas ir svaiga gaisa malks un jauna cerība brīvas tautas cīņā par brīvību un taisnību," rakstīja Fedorovs.
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