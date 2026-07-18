Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Krūmainis Suntažos: "Latvijā vajadzētu beidzot sakārtot medību saimniecību. Šobrīd to būtībā vada trīs dažādas institūcijas – Zemkopības ministrija, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija un valsts meža institūts "Silava". Vieni pieņem vienus lēmumus, citi citus, bet par rezultātu neviens īsti neatbild. Piemēram, pirms pieciem gadiem pieņēma lēmumu, ka lūši ir saudzējami dzīvnieki, kurus medīt aizliegts. Kāds ir rezultāts pēc pieciem gadiem? Tāds, ka maz palicis stirnu, zaķu un citu dzīvnieku, kas ir tipiski lūša medību objekti, bet lūšu skaits krietni pieaudzis. Pat tiktāl, ka nereti notiek uzbrukumi mājlopiem. Ja reiz mums ir trīs vadošās institūcijas šajā jomā, tad no kā prasīsim atbildību par to, ka esam aizsaimniekojušies tiktāl, ka valstij tiek nodarīti zaudējumi? Uzskatu, ka plēsīgo dzīvnieku populācijai mežā jābūt tik lielai, lai tā nespētu negatīvi ietekmēt cilvēku dzīvi un tautsaimniecību."
- Uldis Greiškalns Cesvainē: "Esmu viens no sešiem pirmajiem atjaunotās Latvijas Republikas valsts kontrolieriem un gribu paust savu neapmierinātību un pat sašutumu par interviju ar Valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu. Ko tad mēs uzzinājām no šīs intervijas? To, ka Valsts kontrole pati vērtē savas darbības efektivitāti, to, ka katru gadu pusgadu spriež un domā, ko tad īsti kontrolēs, un to, ka Valsts kontroles ierocis ir vārds un citu tai nav. Valsts kontrole ir mūsu augstākā revīziju iestāde – vai viss, ko no šīm revīzijām iegūst, ir tas, ka kādam kaut ko pasaka? Darbības efektivitāte ir jāmēra pēc tā, cik krimināllietu ir ierosināts šo revīziju rezultātā! Jāskatās patiesībai acīs – Valsts kontrole Latvijā ir bezzobaina. Virsrakstā minēts, ka tā cīnās pret greizajiem spoguļiem valstī, bet šobrīd tā drīzāk iegroza tos spoguļus vēl greizāk."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Liels paldies par interviju ar valsts kontrolieri, sen gaidīju, kad kāds uzrakstīs par to. Tomēr man nav skaidrs, kā var būt tā, ka iestādei, kas kontrolē naudas izlietošanas pamatotību valstī, trūkst līdzekļu un tie ir ierobežoti, bet politiskās partijas aģitācijai var tērēt pa miljonam. Es tiešām nesaprotu, kā var izšķiest tādu daudzumu naudas! Jo tā ir zemē nomesta nauda. Vai tiešām kāds iedomājas, ka varētu balsot par Šleseru vai "Progresīvajiem" tikai tāpēc, ka es redzu viņu ģīmjus lielos plakātos? Bet Valsts kontrolei tostarp nav naudas lielu revīziju pabeigšanai, un tagad, piemēram, uz revīzijas rezultātiem "Rail Baltica" jāgaida līdz gada beigām, lai gan tas ir daudz svarīgāk par politiskajām reklāmām. Ja pārkāpumi tiktu atklāti ātrāk un tiktu sperti soļi to novēršanai, valsts ietaupītu daudz naudas."
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Trešdien, 22. jūlijā, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Gints Narogs.
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