Piektdien Latvijā gaiss sakarsīs līdz +24..+29 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Tveicīgākā diena būs Kurzemē un Zemgalē, bet valsts austrumos temperatūra vietām nepārsniegs +24 grādus.
Diena lielākoties būs saulaina, valsts centrālajā daļā dažviet iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš.
Rīgā sauli brīžiem aizsegs mākoņi, nav gaidāmi nokrišņi. Pūšot lēnam dienvidaustrumu vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.
Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals, kas pamazām atkāpjas uz austrumiem. Atmosfēras spiediens Latvijā 1018-1021 hektopaskāls jūras līmenī.
Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu