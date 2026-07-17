Ceturtdien uz Siguldas bobsleja un kamaniņu trases sētas atklāts līdz šim Latvijā garākais viena mākslinieka radītais ielu mākslas darbs "Pirmais brauciens", informē pašvaldības Komunikācijas pārvaldes vadītāja Elīna Garbovska.
Uz betona sienas, kas stiepjas 184 metru garumā, Latvijā pazīstamais grafiti mākslinieks "Kiwie" 90 atsevišķos zīmējumos atveidojis bērnības ainu — braucienu ar ragaviņām, veidojot animācijai līdzīgu stāstu. Mākslas darbs ir Siguldas novada pašvaldības dāvana bobsleja un kamaniņu trasei, sagaidot trases 40. jubileju.
Siguldas novada pašvaldībai grafiti mākslinieka "Kiwie" murālis izmaksājis 16 000 eiro.
"Kiwie" atzīmējis, ka trases siena ir netipiski gara un šaura, tāpēc viņam tā atgādinājusi kino filmas lentu, un tieši šī asociācija kļuvusi par sākumpunktu idejai veidot nevis vienu statisku gleznojumu, bet gan animāciju. Viņš lēš, ka šis esot pirmais animācijas stila ielu mākslas darbs Latvijā.
"Siguldā šīs emocijas iegūst pavisam īpašu nozīmi. Daudziem kamaniņu sportistiem tieši brauciens ar ragaviņām pa piemājas kalnu bija pirmais solis ceļā uz profesionālo sportu. Šis darbs ir veltījums šīm kopīgajām atmiņām un sajūtām," piebildis mākslinieks.
Animācijas galvenie varoņi ir meitenīte ragavās un puisēns, kurš viņu stumj lejup no kalna. Ragavas veidotas no Siguldas simbola — spieķiem, kas veido sasaisti ar vietu, kur mākslas darbs atrodas, un vienlaikus kalpo kā simboliska saikne ar Siguldas identitāti. Sienas zīmējuma projekta realizācija aizņēma mēnesi un divas dienas, bet darbs pie radošā risinājuma sākts aprīlī. Darbs ir unikāls arī tādēļ, ka tas pilnībā zīmēts ar roku, neizmantojot trafaretu.
Katrā no 90 secīgi atveidotajiem kadriem fonā redzami elementi, kas raksturo Siguldu, — ainavas, kultūru, ātrumu, kamaniņu sportu un pilsētas atpazīstamākās vietas. Krāsu gammā apzināti atspoguļoti visi četri gadalaiki.
Latvijas Nacionālā sporta centra valdes priekšsēdētājs Daniēls Nātriņš uzsver, ka Siguldas bobsleja un kamaniņu trase ir ne tikai starptautiski atzīts treniņu un sacensību centrs, bet arī nozīmīgs tūrisma un reģiona atpazīstamības objekts, kas ik gadu piesaista tūkstošiem apmeklētāju.
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