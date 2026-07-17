Jauniesauktie Krievijas karavīri pēc ierašanās kaujas zonā Ukrainā izdzīvo vidēji 20 līdz 30 minūtes, paziņojis ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Retklifs.
Viņš norādīja, ka karavīriem ir grūtāk izdzīvot, jo "bezpilota lidaparāti ar mākslīgo intelektu ir kļuvuši par specializētām un lētām slepkavošanas ierīcēm". Ukrainas jaunās tehnoloģijas ir kļuvušas par "spēcīgu faktoru, kas izlīdzina izredzes" un ir palēninājušas tempu, kādā Krievijas armija virzās uz priekšu, aizsardzības un inovāciju samitā ASV Pensilvānijas štatā trešdien atzina Retklifs. Viņš norādīja, ka CIP izlūkošanas dati saskan ar vairākiem ziņojumiem no atklātiem avotiem.
ASV Stratēģisko un starptautisko pētījumu centrs (CSIS) secinājis, ka Ukrainas dronu dēļ Krievijas dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā ir pieauguši piecas reizes.
Krievijas armija 2026. gadā zaudējusi astoņas reizes vairāk karavīru nekā Ukrainas bruņotie spēki, aplēsis CSIS.
Kopumā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī par nogalinātiem, ievainotiem vai bez vēsts pazudušiem tiek uzskaitīti aptuveni divi miljoni karavīru, no kuriem 1,4 miljoni ir Krievijas armijas karavīri, norādīts CSIS pētījumā.
Ja lielāko daļu kara laika Krievijas un Ukrainas zaudējumu attiecība bija 2:1 vai 3:1, tad 2026. gada pirmajā pusē tā pieauga līdz 8:1. Saskaņā ar dažiem datiem vairāk nekā 90% Krievijas zaudējumu ir saistīti tieši ar bezpilota lidaparātu uzbrukumiem, nevis ar tiešām kaujām.
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