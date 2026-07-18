Pasaulē ik gadu tiek diagnosticēti vairāk nekā 20 miljoni jaunu vēža gadījumu, un bez steidzamas rīcības līdz 2050. gadam šis skaits varētu pieaugt gandrīz līdz 35 miljoniem, secināts Pasaules Veselības organizācijas (PVO) jaunākajā ziņojumā.
Ziņojumu PVO sagatavojusi sadarbībā ar Starptautisko Vēža izpētes aģentūru (IARC). Tajā norādīts, ka vēzis joprojām ir otrs biežākais nāves cēlonis pasaulē pēc sirds un asinsvadu slimībām. Katru gadu tiek reģistrēti aptuveni 20,6 miljoni jaunu saslimšanas gadījumu, bet gandrīz 10 miljoni cilvēku ik gadu no šīs slimības mirst. Tas nozīmē, ka vēzis ik dienu prasa vairāk nekā 27 000 dzīvību.
PVO brīdina, ka situāciju iespējams uzlabot tikai ar mērķtiecīgiem ieguldījumiem profilaksē, agrīnā diagnostikā, ārstēšanā un pacientu aprūpē. Vienlaikus ziņojumā uzsvērts, ka pasaulē joprojām pastāv būtiska nevienlīdzība veselības aprūpes pieejamībā.
Piemēram, valstīs ar augstiem ienākumiem piecus gadus pēc krūts vēža diagnozes noteikšanas izdzīvo 87% sieviešu, savukārt valstīs ar zemiem ienākumiem šis rādītājs ir aptuveni 42%. Turklāt mazāk nekā trešdaļa pasaules valstu vēža aprūpi ir iekļāvušas universālās veselības aprūpes pakalpojumu klāstā.
"Tas, vai cilvēks izdzīvos pēc saslimšanas ar vēzi, nedrīkst būt atkarīgs no tā, kur viņš ir dzimis vai cik pelna,"
norādīja PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebrejesuss. Viņš uzsvēra, ka ziņojumā atklātā nevienlīdzība nav neizbēgama un to iespējams mazināt ar koordinētu rīcību.
Ziņojumā secināts, ka gandrīz četri no desmit vēža gadījumiem pasaulē ir saistīti ar novēršamiem riska faktoriem. To vidū minēta smēķēšana, alkohola lietošana, liekais svars, nepietiekamas fiziskās aktivitātes, neveselīgs uzturs, kā arī infekcijas, piemēram, cilvēka papilomas vīruss (HPV), B un C hepatīts un baktērija Helicobacter pylori.
Vienlaikus PVO norāda, ka vairākās jomās pēdējos gados panākts progress. Kopš 2010. gada tabakas lietošana pasaulē samazinājusies par 27%, pieaugusi vakcinācijas aptvere, bet valstu skaits, kurās izstrādāti nacionālie vēža kontroles plāni, pieaudzis no 50% līdz 82%.
Tomēr organizācija uzsver, ka sasniegtais progress nav pietiekams. Daudzās valstīs joprojām ir ierobežota piekļuve būtiskākajiem pretvēža medikamentiem, savukārt PVO pirmā starptautiskā aptauja par vēža pacientu pieredzi liecina, ka vismaz 45% pacientu slimības dēļ saskaras ar finansiālām grūtībām, vairāk nekā puse ziņo par garīgās veselības problēmām, bet gandrīz visi aprūpētāji izjūt būtisku slodzi un sociālo izolāciju.
PVO aicina valdības, starptautiskās organizācijas un veselības aprūpes nozari stiprināt vēža profilaksi, nodrošināt vienlīdzīgāku piekļuvi ārstēšanai un vairāk iesaistīt pacientus lēmumu pieņemšanā par veselības aprūpes sistēmas attīstību.
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