Šā gada 1. jūlija vēlā vakarā Rēzeknē kādā stāvlaukumā tika aizdedzināta automašīna "Kia Sportage". Likumsargi uzsāka kriminālprocesu un vainīgo personu meklēšanu. Aizvadītajā nedēļā amatpersonas noskaidroja iespējamās vainīgās personas un aizturēja divus vīriešus. Uzsāktajā kriminālprocesā turpinās izmeklēšana, informē Valsts policijā.
Valsts policija šā gada 1. jūlijā ap pulksten 23.00 saņēma informāciju, ka Rēzeknē kādā stāvlaukumā deg vieglā automašīna "Kia Sportage". Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas par notikušo uzsāka kriminālprocesu.
Degšanas rezultātā automašīnas īpašniekam nodarīti materiālie zaudējumi aptuveni 30 000 eiro apmērā. Sākotnējā informācija norāda uz ļaunprātīgu dedzināšanu.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos pasākumus, Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas noskaidroja iespējamās vainīgās personas, kuras pastrādāja iepriekš minēto noziedzīgo nodarījumu.
Aizvadītajā nedēļā, 6. jūlijā, likumsargi uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu Rēzeknē aizturēja 1981. un 1983. gadā dzimušus vīriešus. Izmeklēšana uzsāktajā kriminālprocesā turpinās, un tiek skaidrots nozieguma motīvs. Aizturētās personas jau iepriekš bija nonākušas Valsts policijas redzeslokā.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā izdarīta lielā apmērā, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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