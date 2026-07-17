Kulberga valdībai, atskaitot ieilgušos Jāņus, nav pat pusotra mēneša, taču atlicis ļoti maz laika. Saeimas vēlēšanas jau 3. oktobrī.

Nedaudzajiem Latvijas politiķiem, kas vēl cenšas sabiedrībai rādīt profesionāļa tēlu un reālus sasniegumus, tradicionālā metode bija izvēlēties vienu tematu pat visam politiskajam mūžam, kurā demonstrēt lielu kompetenci un ieinteresētību. Un jebkurus jautājumus pārvērst jautājumos par savu kompetenču tematu. Ja vēl izdodas kaut nedaudz šajā tematā pavirzīt likumdošanu vai normatīvos aktus vai uzdot normatīvo aktu izmaiņas kā savu nopelnu, pavisam labi! Taču šis piegājiens premjeram Kulbergam neder.

Viņa valdības šūpulī tika ielikts gan "Air Baltic" augonis, gan sarūkošās budžeta iespējas. Mediju un birokrātijas valodā pēdējais temats tika paziņots pagaidām vēl visai neitrāli – būtiski samazinātas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozes šim un nākamajam gadam, bet vienlaikus paaugstinātas inflācijas prognozes.

Aizsardzībai vajag vēl vairāk, bet...

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