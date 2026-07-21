Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš/Kristians Fokerts un Edgars Točs/Gustavs Auziņš svētdien Budapeštā triumfēja Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Nāciju kausā. Latvijas pludmales volejbolam tas ir pirmais tituls šajās komandu sacensībās, līdz ar to vēsturisks panākums.
Sacīkstēs piedalījās astoņas komandas. Grupā latvieši spēlēja neizšķirti 1:1 ar Izraēlu un Norvēģiju, bet ar 2:0 uzvarēja Portugāli. Ceturtdaļfinālā uzvaras atkal tika dalītas uz pusēm, bet zelta setā uzvarot ar 18:16, Pļaviņš/Fokerots Latviju ieveda pusfinālā. Tur abos mačos uzvarēta Nīderlande, bet finālā vēl viens 2:0 pret pērnā gada Nāciju kausa ieguvēju Norvēģiju. Kā pusfinālā, tā finālā Latvijas pārstāvji nezaudēja ne seta.
Uzvaras prieku saldināja ne tikai 15 000 eiro lielā naudas balva, bet arī fakts, ka kausa ieguvēji tiek pie papildu kvotas startam Eiropas čempionātā, kas augusta vidū notiks Stare Jablonkos, Polijā. Tur tagad bez Plaviņa/Fokerota, kuri sacensībām kvalificējas pēc ranga, varēs spēlēt arī Točs/Auziņš.
Līdzīgs mērķis – tikt pie papildu kvotas uz Vecā kontinenta meistarsacīkstēm, bija arī Latvijas dāmu izlasei, kurā spēlēja pasaules čempiones Tīna Graudiņa/Anastasija Samoilova un Līva Ēbere/Deniela Konstantinova. Grupā mūsējās uzvarēja Norvēģiju, bet ar Čehiju un Itāliju nospēlēja neizšķirti 1:1. Diemžēl ceturtdaļfinālā sāpīga vilšanās pret Slovēniju ar 1:2, zelta setā Graudiņai/Samoilovai zaudējot ar 16:18.
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