Francijas Nacionālā sapulce trešdien apstiprinājusi likumu par asistētās pašnāvības legalizāciju.
Likumprojektu, kas neārstējamiem pacientiem, kuri cieš nepanesamas sāpes, dod tiesības uz asistētu pašnāvību, pēc ilgstošām debatēm atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, bet 241 balsoja pret.
Likums nosaka, ka pacientam sava vēlme mirt ir jāizsaka brīvi un nepārprotami, apzinoties šī lēmuma sekas.
Šo prasību jāizvērtē starpdisciplinārai komisijai, kuras sastāvā ir arī profesionāli mediķi, un ārstam divu nedēļu laikā pacients jāinformē par tās lēmumu.
Pēc divu dienu pārdomu perioda pacientam ir atkārtoti jāapstiprina sava vēlme mirt.
Likums paredz, ka nāvējošā viela pacientam jāievada pašam, ja vien tas ir fiziski uz to spējīgs.
Gadījumā, ja pacients to fiziski nespēj, nāvējošo vielu ievada ārsts vai medmāsa. Tomēr mediķi, pamatojoties uz savu pārliecību, var atteikties no piedalīšanās asistētā pašnāvībā un uzticēt to citiem kolēģiem.
Tiesības uz asistēto pašnāvību ir tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasniegušas 18 gadu vecumu.
Pirms likuma spēkā stāšanās to pēc premjerministra Sebastjēna Lekornī pieprasījuma vēl jāizvērtē Konstitucionālajai padomei.
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