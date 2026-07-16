Jūlija vidū pie lasītājiem nonāk dzejnieka, rakstnieka un publicista Andra Grīnberga jaunākā grāmata “Kaucmindes pakavs”, kas vēsta par vienu no Latvijas kultūrvēstures pērlēm – Kaucmindes pili. Izdevējs – “Latvijas Mediji”.
Grāmatas “Kaucmindes pakavs” atvēršanas svētki tiks svinēti trīs dažādās, autoram svarīgās Latvijas vietās: otrdien, 21. jūlijā, plkst. 13.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā; ceturtdien, 23. jūlijā, plkst. 15.00 Kaucmindes pilī un piektdien, 31. jūlijā, plkst. 16.00 Jēkabpils Tautas namā.
Andra Grīnberga aprakstītā, Pālenu dzimtas celtā Kaucmindes muižas kungu māja atrodas Bauskas novada Rundāles pagasta Saulainē. Starp pasaules kariem un līdz Latvijas okupācijai muižas kungu mājā darbojās Kaucmindes mājturības skola, ko 1944. gadā pārveidoja par Saulaines lauksaimniecības tehnikumu, padomju laikā – par Saulaines sovhoztehnikumu. Andris Grīnbergs iezīmē muižas ceļu no Pālenu dzimtas rezidences līdz teju pilnīgam sabrukumam un cerībai uz atjaunotni, īpaši pakavējoties pie perioda, kurā tajā izglītojušās meitenes kļuva par zinošas latviešu saimnieces simbolu.
“Pieņemts, ka cilvēki vairāk lasa par peļamo. Andra Grīnberga grāmata – tieši pretēji – ir slavas un apbrīnas dziesma. Kaucminde bija pirmskara Latvijas dārgakmens, kuram laika gaitā esam ļāvuši apsūbēt. Latviskā virtuve, galda kultūra, saimnieču stāja tika izkopta tieši Kaucmindē. Ja būs griba lasīt šo pozitīvi vērsto grāmatu, radīsies arī griba atjaunot. Un sāksies viss no gala. No labā gala,” saka literatūrzinātniece Janīna Kursīte.
Desmit grāmatu autors, dzejnieks, rakstnieks un publicists Andris Grīnbergs beidzis Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu. Strādājis dažādos laikrakstos un Latvijas Radio Literatūras raidījumu redakcijā. Latvijas Rakstnieku savienības un Latvijas Žurnālistu savienības biedrs.
Grāmata izdota ar Bauskas novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma" Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2026 atbalstu.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.