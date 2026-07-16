Ukrainā lielu sabiedrības neapmierinātību izsaucis prezidenta Volodimira Zelenska lēmums no amata atbrīvot aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu, kurš bija viens no populārākajiem valdības locekļiem.
Atlaistā ministra aizstāvībai Kijivā un citviet Ukrainā ceturtdien notika protesta akcijas, kuras tiek salīdzinātas ar tām demonstrācijām, kuras Ukrainā notika pagājušā gada vasarā, kad Zelenskis vēlējās lielākai kontrolei pakļaut vairākas tiesībaizsardzības iestādes. Toreiz prezidentam nācās piekāpties un no pretrunīgi vērtētājām reformām atteikties. Aizsardzības ministra nomaiņa nedaudz aizēnojusi jaunās valdības apstiprināšanu, par ko Augstākā Rada lēma ceturtdien. Tajā tomēr pagaidām iztrūkst aizsardzības ministra.
Strīds ar Sirski
Ukrainā tiek uzskatīts, ka Zelenska lēmums trešdien atlaist Fedorovu skaidrojams ar populārā aizsardzības ministra ilgstošo strīdu ar bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski. Šādu pamatojumu sarunā ar Zelenska partijas "Tautas kalps" frakciju trešdien paudis arī pats prezidents, liecina sarunas dalībnieku teiktais. Zelenskis esot pieļāvis iespēju atlaist arī Sirski, tomēr šādu soli viņš pagaidām neesot vēlējies spert. Domstarpības ar bruņoto spēku komandieri ceturtdien preses konferencē atzina arī Fedorovs. Viņš atklāja, ka Zelenskim rosinājis Sirski atlaist, tomēr šādu iespēju prezidents esot noraidījis. Preses konferencē trīsdesmit piecus gadus vecais Fedorovs atzina Sirska nopelnus, tostarp Kijivas aizsardzībā pašā kara sākumā, kā arī Harkivas pretuzbrukuma laikā 2022. gada rudenī, tomēr piebilda, ka kopš tā brīža karadarbība ir mainījusies, droniem dominējot kaujaslaukā. Atlaistais ministrs arī vainoja Sirski par pretošanos piedāvātajām reformām un "intrigu vērpšanu". "Tā vietā, lai domātu par Krievijas sakaušanu asimetriskā veidā, viņš izdomāja, kā sašķelt valsti," paziņoja Fedorovs. Zelenskis Fedorovam esot piedāvājis padomnieka amatu vai kādu citu iespēju palikt prezidenta komandā, tomēr no šā piedāvājuma viņš esot atteicies. Kopš stāšanās aizsardzības ministra amatā šā gada sākumā Fedorovs, kurš kopš 2019. gada bija ieņēmis tehnoloģiju transformācijas ministra amatu, ir uzsvēris tehnoloģiju nozīmi kaujaslaukā. Pēc amata zaudēšanas trešdien Fedorovs sociālajos medijos paziņoja, ka viņam bijis "liels pagodinājums aizsardzības ministra amatā kalpot ukraiņiem". Viņš arī uzskaitīja šajā laikā gūtos panākumus.
To vidū pieminams fakts, ka jaunais ministrs jau pašā sākumā pārliecināja tehnoloģiju kompānijas "SpaceX" vadītāju Īlonu Masku par nepieciešamību Krievijas armijai atņemt piekļuvi satelītinterneta pakalpojumam "Starlink".
Fedorovs arī norādīja uz militāro kampaņu pret Krievijas loģistiku, kā arī "nepopulāru, bet ārkārtīgi nozīmīgu" militāro reformu. Viņš atzina, ka vairākās jomās nav izdevies panākt cerēto. Nav izdevies pilnībā pārveidot Aizsardzības ministriju atbilstoši NATO standartiem un "veselajam saprātam". Tāpat nav izdevies reformēt iepirkumu sistēmu. Neesot arī izdevies iedzīvināt kultūru, kurā amatpersonas uzņemtos "atbildību". Aizsardzības ministra un bruņoto spēku virspavēlnieka konflikts Ukrainā netiek uzskatīts par jaunumu. To var uzskatīt arī par divu dažādu paaudžu nesaprašanos. Bieži tiek pretnostatīts gados jaunais tehnoloģisku reformu cienītājs iepretim krietni vecākajam ģenerālim, kurš militāro izglītību ieguvis padomju laikā. "Šis ir konflikts starp jaunu tehnokrātu un ģenerāli no lielākoties pēcpadomju militārās skolas," intervijā tiešsaistes laikrakstam "New Voice" vēl jūnijā norādīja veterāns Jurijs Hudimenko. Apskatnieki arī neredz pamatu atlaist ministru, kura veikums amatā ir uzņemts lielākoties pozitīvi. "Nedomāju, ka ir pareizi ik pēc sešiem mēnešiem nomainīt aizsardzības ministru. Par Fedorovu nav saņemtas fundamentālas sūdzības, un viņam vajadzētu ļaut pabeigt tās reformas, kuras viņš jau ir izsludinājis," intervijā laikrakstam "The Kyiv Independent" norādīja ukraiņu politikas analītiķis Volodimirs Fesenko. Aizsardzības ministra amatā Zelenskis paudis vēlmi redzēt līdzšinējo iekšlietu ministru Ihoru Klimenko, kurš no 2019. līdz 2023. gadam bija Ukrainas policijas priekšnieks.
Premjers gatavosies ziemai
Ukrainas parlaments ceturtdien apstiprināja jauno ministru kabinetu, kura priekšgalā stājies bijušais valsts naftas un gāzes koncerna "Naftogaz" vadītājs Serhijs Koreckis. Jaunā valdība bija jāveido pēc tam, kad Zelenskis paziņoja par premjeres Jūlijas Sviridenko nomaiņu. Korecka valdība gan ceturtdien tika apstiprināta bez ārlietu un aizsardzības ministra. Kandidātus šiem posteņiem Ukrainā izvirza prezidents. Likumdevēji un apskatnieki Koreckim ir veltījuši atzinīgus vārdus. Viņa pieredze "Naftogaz" vadībā būs "nenovērtējama, īpaši tagad, kad Ukraina gatavojas, iespējams, grūtākajai ziemai vēsturē", trešdien norādīja frakcijas "Tautas kalps" vadītājs Dāvids Arahamija. Koreckis no 2022. līdz 2025. gadam vadīja Ukrainas valsts enerģētikas kompānijas "Ukrnafta" un "Ukrtatnafta". Pie "Naftogaz" vadības stūres Koreckis stājās 2025. gada maijā. Viņa darbības centrā bija mēģinājumi panākt stabilitāti Ukrainas enerģētikas sistēmā nepārtrauktu Krievijas gaisa triecienu apstākļos. Apskatnieki norāda, ka Koreckis valdības amatus iepriekš nav ieņēmis un nav saistīts ar politiskajām partijām. Viens no viņa galvenajiem uzdevumiem būs sagatavot Ukrainu nākamajai ziemai pēc tam, kad iepriekšējā ziemā, kas bija ļoti auksta, tika piedzīvoti ļoti postoši Krievijas gaisa triecieni.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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