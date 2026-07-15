Latvija ir ieinteresēta paplašināt sadarbību ar Spāniju aizsardzības industrijas jomā un militāro iepirkumu segmentā, trešdien tiekoties ar Spānijas vēstnieku Latvijā Manuelu Alhamu Orenesu, atzinis Latvijas aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Tikšanās laikā puses pārrunāja divpusējos projektus, tostarp Latvijas noslēgto līgumu ar Spānijas uzņēmumu "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" par kājnieku kaujas mašīnu iegādi Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Aizsardzības ministrs sarunā uzsvēra Latvijas ieinteresētību paplašināt sadarbību aizsardzības industrijas jomā un militāro iepirkumu segmentā, kā arī izteica atzinību par Spānijas būtisko lomu NATO austrumu flanga atturēšanas un aizsardzības spēju stiprināšanā.
Spānija ir viena no 13 NATO daudznacionālās brigādes Latvijā dalībvalstīm. Daudznacionālo brigādi vada Kanāda, apvienojot karavīrus no Albānijas, Čehijas, Dānijas, Islandes, Itālijas, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas un Ziemeļmaķedonijas, kuri rotācijas kārtībā pilda dienesta pienākumus Latvijā, piedaloties mācībās kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un tādējādi uzlabojot savietojamību ar sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz drošības vides izaicinājumiem.
Reaģējot uz nepieciešamību stiprināt Baltijas reģiona aizsardzības spējas pēc Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā, 2022. gada 26. jūnijā Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē tika izvietota Spānijas piegādātā zeme-gaiss zenītraķešu baterija. Spānijas Gaisa spēki arī regulāri piedalās NATO Baltijas valstu Gaisa patrulēšanas misijā, rotācijas kārtībā nodrošinot pastāvīgu vienību klātbūtni Baltijas reģionā.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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