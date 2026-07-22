Kulbergs: Jaunā valdība nevar atcelt iepriekš pieņemto lēmumu par atbalstu kokrūpniekiem

Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams, otrdien pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS), komentējot Ģenerālprokuratūras nosūtīto protestu valdībai, prasot atcelt šos lēmumus.
Telekanāls TV3 pirmdien vēstīja, ka pēc vairāku mēnešu pārbaudes prokuratūra secinājusi, ka Ministru kabineta rīcība, uzdodot AS "Latvijas valsts meži" (LVM) mainīt koksnes cenu noteikšanas kārtību, bijusi prettiesiska, tāpēc Ģenerālprokuratūra nosūtījusi valdībai protestu, prasot atcelt šos lēmumus.
Savukārt valdība otrdien slēgtā sēdē lēma par atbildes sniegšanu Ģenerālprokuratūrai.
Kulbergs uzsvēra, ka šai valdībai šajos jautājumos nav ko juridiski "pārlemt" — iepriekšējie lēmumi ir pieņemti, likums izpildīts, darbi pabeigti. Viņš prasību šos lēmumus atcelt salīdzināja ar atkārtotu Otro pasaules karu — to atstatīt vairs nav iespējams.
Viņaprāt, Ģenerālprokuratūras protests nav bijis pamatots, jo nav izpildāms.
Vēlāk tviterī Kulbergs papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgie ir jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesībsargājošajām instancēm. Turpretim attiecībā uz Ministru kabineta jau pieņemtajiem lēmumiem premjers skaidroja, ka saskaņā ar Satversmi un dažādiem tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatprincipiem Ministru kabineta izdoto aktu atbilstību augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem būtu jāvērtē Satversmes tiesai (ST).
"Tā kā šajā gadījumā Ministru kabinets vēlas noskaidrot, cik plašas pilnvaras ir Ministru kabinetam kā vadošajam izpildvaras orgānam, vadoties no valsts varas līdzsvara un atsvara principa, šāds jautājums būtu jāvērtē nevis pašam subjektam, kam ir šaubas par savu kompetenci, bet gan citam varas atzaram — šajā gadījumā tiesu varai, kas varētu dot neatkarīgu, objektīvu un autoritatīvu slēdzienu par Ministru kabineta pilnvaru apjomu, vienlaikus lemjot par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību un konkrētas nozares politikas virzieniem," tviterī rakstīja Kulbergs.
Viņa skatījumā Latvijas konstitucionālajā sistēmā Ministru kabinetam faktiski nav citu alternatīvu kā ST, lai konsultētos par savu pilnvaru apjomu.
Premjers papildināja, ka svarīgi būtu arī saprast valdības kompetences robežas, lemjot par valsts uzņēmumu valdes jautājumiem, jo gadījumi, kad Ministru kabinetam jāiejaucas valsts uzņēmumu darbībā, var atkārtoties, piemēram, dažādās krīzes situācijās. Līdz ar to esot plānots vērsties ST, lūdzot tai skaidri noteikt Ministru kabineta pilnvaru robežas un valdības tiesības lemt par valsts kapitālsabiedrību pārvaldību. Kulbergs cer, ka ST skaidrojums šajā jautājumā palīdzēs novērst līdzīgas situācijas nākotnē un stiprinās tiesisko noteiktību.
Ministru prezidents piebilda, ka valdība nenoraida Ģenerālprokuratūras viedokli, taču pašreizējā situācijā tai juridiski nav iespējams izpildīt protestu, jo iepriekšējās valdības pieņemtais lēmums jau ir īstenots.