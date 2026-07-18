Mucenieku iedzīvotāji sākuši vākt parakstus ar aicinājumu vēl vairāk ierobežot patvēruma meklētāju pārvietošanos ārpus centra teritorijas. Vietējie norāda uz bažām par drošību, savukārt centra vadība uzsver, ka pēc nesen ieviestajiem stingrākajiem iekšējās kārtības noteikumiem situācija pakāpeniski uzlabojas, vēsta 360 Ziņas.
Šobrīd Mucenieku patvēruma meklētāju centrā uzturas gandrīz 400 cilvēku no tādām valstīm kā Afganistāna, Pakistāna un Ēģipte. Katru vakaru pirms plkst. 23.00 tiek veikta visu iemītnieku dokumentu pārbaude, bet vīriešu korpusā kontrolē piedalās arī Valsts policijas darbinieki un kinologs ar dienesta suni, pārbaudot, vai telpās neatrodas aizliegtas vielas.
Kopš nesen ieviestās jaunās kārtības patvēruma meklētāji pēc plkst. 23.00 vairs nedrīkst atstāt centra teritoriju, bet pusnaktī tiek atslēgts publiskais internets. Istabās vairs nav atļauts glabāt nažus – pieejami tikai nelieli virtuves naži koplietošanas telpās.
"Mēs nododam ziņu robežsardzei, ka persona ir pametusi centru bez iesnieguma, un tālāk jau citas iestādes veic visas procesuālās darbības," skaidro Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" vadītāja Vita Kulbere.
Viņa norāda, ka jaunā kārtība devusi rezultātus. "Ir lielāka kārtība un tīrība. Viņi ievēro noteiktos laikus un pielāgojas jaunajai kārtībai," saka Kulbere, piebilstot, ka centrā tagad darbojas arī diennakts policijas un papildu apsardzes postenis.
Tomēr daļa patvēruma meklētāju uzskata, ka noteikumi kļuvuši pārāk stingri. Patvēruma meklētājs no Afganistānas norāda, ka problēmas rodas cilvēkiem, kuri nokavē pēdējo autobusu vai strādā naktsmaiņās. "Ja kāds nokavē autobusu, viņš paliek ārpus durvīm. Tas nav pieļaujams. Ja cilvēks ir skaidrā, viņam būtu jāļauj ienākt un pārnakšņot," viņš saka.
Savukārt cits centra iemītnieks uzsver, ka jaunā kārtība apgrūtina darbu. "Jaunie Mucenieku nometnes noteikumi nav labi priekš mums, jo dažiem no mums ir naktsmaiņu darbs. Viņiem nav atļauts iet ārā," viņš skaidro.
Neskatoties uz ieviestajiem ierobežojumiem, vietējie iedzīvotāji uzskata, ka ar to nepietiek. Līdz šim savākti jau aptuveni 400 parakstu, kurus nākamnedēļ plānots nosūtīt Valsts prezidentam, premjerministram un iekšlietu ministram, aicinot vēl vairāk ierobežot patvēruma meklētāju pārvietošanos.
"Drošība ir nodrošināta viņiem centrā, bet ārpus tā mēs nejūtamies droši. Mēs baidāmies par saviem bērniem, jo mums ir mazas meitenes. Viņi viņām sūta gaisa bučiņas, mēģina pienākt klāt un uzrunāt," stāsta Mucenieku aktīviste Kristīne.
Arī cita iedzīvotāja Gunta norāda, ka publiskās atpūtas vietas arvien vairāk izmanto patvēruma meklētāji.
Tikmēr centra vadība uzsver, ka pēc stingrākās kārtības ieviešanas patvēruma meklētāju uzvedība kļūst disciplinētāka un ikvakara policijas pārbaudēs būtiski pārkāpumi pēdējā laikā nav konstatēti.
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