Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Jau otro nedēļu pēc kārtas "Globuss" grāmatnīcu un eglobuss.lv pirktāko grāmatu topa pirmajā vietā ir Dena Brauna "Noslēpumu noslēpums" (izdevniecība "Latvijas Mediji"). Vairāk nekā astoņus gadus gaidītais Roberta Lengdona stāsts lasītāju interesi nav zaudējis arī pēc pirmās nedēļas, saglabājot pārliecinošu līdera pozīciju.
Starp topa jaunumiem ir arī Viļa Lācīša grāmata "Dzīve, narkotikas un rokenrols" (izdevniecība "Dienas grāmata"). Šoreiz autors atskatās uz deviņdesmitajiem gadiem un divtūkstošo sākumu, kad viņa dzīvē nozīmīgu vietu ieņēma mūzika, andergraunds un cilvēki, kuru ceļi kļuva par daļu no Latvijas rokmūzikas vēstures. Tas ir personisks un dokumentāls stāsts par jaunību, izvēlēm, atkarībām un pieredzi, uz kuru autors šodien raugās ar sev raksturīgo ironiju un dzīves laikā iegūto skatījumu. Grāmata vienlaikus ir gan atmiņu stāsts, gan pārdomas par to, kā laiks maina cilvēku un viņa skatījumu uz piedzīvoto.
Arī jaunākajiem lasītājiem šonedēļ topā ir divi jaunumi. "Komisārs Caps. Deguns nekad nepieviļ" (izdevniecība "Zvaigzne ABC") aizraus mazos detektīvu cienītājus ar policijas suņa Pipara piedzīvojumiem un izmeklēšanām, kurās labs deguns izrādās vērtīgākais palīgs. Savukārt grāmata "Tavs ķermenis pieder tev" (izdevniecība "Latvijas Mediji") vienkāršā un bērniem saprotamā valodā māca par personīgajām robežām, drošību un cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem. Tā ir vērtīga lasāmviela, kas palīdz ģimenēs uzsākt svarīgas sarunas par bērna drošību un tiesībām pateikt "nē". Abas grāmatas ir ļoti atšķirīgas, taču katra savā veidā rosina bērnus izzināt pasauli un drošāk tajā justies.
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