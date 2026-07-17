Latvijas Pašvaldību savienība izveidojusi interaktīvu karti, kas pašvaldībām ļaus datos balstīti izvērtēt lēmumus par skolu tīkla reorganizāciju. Kartē apkopota informācija par izglītības iestāžu izvietojumu, skolēnu skaitu un katras skolas nozīmi reģionā, norāda 360TV Ziņas.
Jaunais rīks paredzēts kā atbalsts pašvaldībām, lemjot par pamatskolu un vidusskolu saglabāšanu, slēgšanu vai reorganizāciju. Latvijas Pašvaldību savienībā uzsver, ka turpmāk lēmumiem vajadzētu balstīties objektīvos datos, nevis pieņēmumos.
"Pašvaldības varēs apskatīties un pieņemt jau datos balstītu lēmumu, nevis lēmumu, kas balstīts emocijās vai intuīcijā," norāda Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos.
Kartē iespējams redzēt ne tikai konkrētas skolas atrašanās vietu, bet arī apkārtējās izglītības iestādes, skolēnu skaitu un citus rādītājus, kas palīdz izvērtēt skolas lomu izglītības pieejamības nodrošināšanā konkrētajā teritorijā.
Pašvaldību savienībā uzsver, ka rīks būs noderīgs ne vien pašvaldībām, bet arī vietējām kopienām un vecākiem, kuri varēs iegūt pārskatāmu informāciju par izglītības iespējām un izmantot to diskusijās par konkrētu skolu nākotni.
360TV Ziņas lūdza komentāru arī Izglītības un zinātnes ministrijai par to, vai jaunā interaktīvā karte varētu ietekmēt valsts skatījumu uz skolu tīkla reformu, taču līdz ziņu raidījuma sākumam atbilde netika saņemta.
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