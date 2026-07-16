Lai uzlabotu veloinfrastruktūras nepārtrauktību un veicinātu drošu pārvietošanos ar velosipēdu pilsētas centrā, Rīgas pašvaldība plāno izveidot trīs jaunus velojoslu posmus Lāčplēša, Marijas, Šarlotes ielā, kā arī Dzirnavu ielā. Plānotie risinājumi papildinās esošo velotīklu, nodrošinot ērtākus un drošākus savienojumus starp jau izbūvētajiem infrastruktūras posmiem, informē Rīgas domē.
Lāčplēša ielā velojoslu paredzēts izbūvēt posmā starp Ernesta Birznieka-Upīša ielu un Avotu ielu. Šobrīd šajā vietā veloinfrastruktūrā ir pārtraukums, tādēļ jaunais risinājums nodrošinās nepārtrauktu savienojumu velobraucējiem. Vienlaikus ielā tiks saglabātas trīs transportlīdzekļu braukšanas joslas ar nogriešanās iespējām, integrējot velojoslas kopējā satiksmes organizācijā.
Marijas ielā plānots pagarināt esošo velojoslu, kas pašlaik beidzas pie Elizabetes ielas, līdz Merķeļa ielai. Tādējādi tiks nodrošināta secīgāka velosatiksmes organizācija vienā no pilsētas noslogotākajiem ielu posmiem un uzlabota savienojamība ar apkārtējo ielu tīklu.
Šarlotes ielā paredzēts ieviest jaunu velojoslu, stiprinot savienojumu starp apkārtnes ielām. Risinājums plānots kā mierīgas satiksmes ielas elements, vienlaikus paredzot drošības zonu starp stāvvietām un velojoslu, lai mazinātu risku sadursmēm ar atvērtām automašīnu durvīm. Plānots, ka visu trīs velojoslu izbūve tiks pabeigta līdz 31. jūlijam.
Savukārt Dzirnavu ielā velojoslas plānots izveidot posmā no Ernesta Birznieka-Upīša ielas līdz Tērbatas ielai, kā arī posmā no Emīlijas Benjamiņas ielas līdz Lastādijas ielai. Risinājumus paredzēts ieviest ar satiksmes organizācijas līdzekļiem, neveicot infrastruktūras pārbūves darbus. Darbus plānots pabeigt līdz 28. augustam.
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