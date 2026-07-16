Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienību Ņujorkas "Rangers" uz trīs gadiem, trešdien pavēstīja Ņujorkas komanda.
Vienošanās uz trīs gadiem ir maksimālais līgumus, kuru NHL komandas var parakstīt ar līgas debitantiem.
Jūnija beigās "Rangers" NHL draftā izraudzījās Šmitu ar piekto numuru, aizsargam kļūstot visaugstāk izvēlēto latvieti.
Lielāko daļu no sezonas 18 gadus vecais Šmits pavadīja Somijas augstākajā hokeja līgā, kur Mikeli "Jukurit" rindās 38 mačos guva sešus vārtus, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -3. Sezonas noslēgumā latvietis spēlēja Vācijas augstākajā līgā (DEL), Minhenes "Red Bull" sastāvā 16 mačos tiekot pie septiņiem punktiem (2+5) un pozitīva lietderības koeficienta +2.
Šmits aizvadītajā sezonā pārstāvēja Latvijas U-20 izlasi junioru pasaules čempionātā, kā arī nacionālo izlasi olimpiskajās spēlēs, kur bija turnīra jaunākais hokejists, un pasaules čempionātā.
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