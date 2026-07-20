Latvijā katru gadu slēdz vai reorganizē kādas skolas. Izrādās, līdzīgas problēmas ir arī citā pasaules malā, kur par dzimstības kritumu valstī kopumā nevar sūdzēties – Kenijā.

Vairāk nekā 2000 skolām šajā Austrumāfrikas valstī draud slēgšana, jo strauji mazinās skolēnu skaits. Pēc valdības datiem, 2700 no 9605 valsts vidusskolās, kas lielākoties atrodas attālos reģionos, ir mazāk par noteiktajiem 150 audzēkņiem. Šā gada sākumā slēgtas desmit vidusskolas, kad skolotāji, ierodoties klasēs, nesastapa nevienu skolēnu.

Bērnu rosības vietā skolā ganās govis

Izglītības ministrs Džuliuss Ogamba saka: “Nav nekādas jēgas uzturēt skolu ar tikai desmit skolēniem, ja jums ir nepieciešams direktors, klase, sargs un skolotājs. Tam nav jēgas. Tas mums liek saskarties ar realitāti.”

Kaliluni sākumskola Kenijas dienvidos aina ir ļoti skumja. Rītā, kad vajadzētu valdīt bērnu rosībai,  te ir tikai govis, kas ganās pie salauztām klašu durvīm, vēsta “BBC Africa”. 

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