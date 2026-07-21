Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis rakstā, kas pirmdienas vakarā publicēts vietnē "Militarnyi", atzina, ka viņam tas bijis pārsteigums — no medijiem uzzināt par it kā pastāvējušo konfliktu ar atlaisto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu.
Attiecības ar ministru viņš raksturoja kā "darba attiecības — ar sarežģītiem jautājumiem un atšķirīgām nostājām".
"Ja es kādu ar kaut ko aizvainoju, Mihailo, atvainojiet. Mēdzu būt skarbs. Bet lūdzu gan jūs, gan visus, kas šobrīd ar aizrautību seko līdzi šai lietai — fokusēsimies nevis uz personīgo, bet uz globālo. Uz uzvaru," aicināja Sirskis.
Viņš arī norādīja, ka "neizvirza ultimātus vadībai un nevada armiju, izmantojot ziņojumapmaiņas programmas".
"Pārmetumi par to, ka es "negribu karot ar droniem", neatbilst patiesībai — tieši manā vadībā tika izveidoti Bezpilotu sistēmu spēki," viņš piebilda.
Virspavēlnieks norādīja, ka Fedorovs daļu līdzekļu, kas bija paredzēti izmaksām karavīriem, novirzīja dronu iegādei.
Tieši šī iemesla dēļ radās problēma ar militārpersonu finansiālo nodrošinājumu, un tagad varasiestādes meklē iespēju nodrošināt izmaksas karavīriem savlaicīgi un pilnā apmērā, klāstīja Sirskis.
Savukārt Ukrainas armijas ģenerālštābs nosauca par "neatbilstošu patiesībai" medijos parādījušos informāciju par iespējamo armijas virspavēlnieka atcelšanu no amata.
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