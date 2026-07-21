Eiropas vadošā investīciju platforma "Mintos" tagad piedāvā ieguldīt arī biržā tirgotos fondos jeb ETFs (exchange-traded funds — angl.). Mintos platformā tagad ir pieejami vairāk nekā 1000 Eiropas investoru vidū populārākie ETFs — bez komisijas maksas, vērtspapīru glabāšanas maksas un ar minimālo ieguldījumu tikai 1 EUR.
"2025. gadā Eiropas investori biržā tirgotos fondos (ETFs) ieguldīja rekordlielu summu — 330 miljardus eiro. ASV ieguldījumu pārvaldīšanas flagmanis "Vanguard" prognozē, ka šis skaitlis turpinās augt, līdz 2035. gadam ap 100 miljoniem eiropiešu ieguldot ETFs; šodien tie ir 30 miljoni. ETFs ir aktīvi, ar kuriem lielākā daļa Eiropas investoru sāk ieguldīšanas praksi — tie ir diversificēti, caurskatāmi finanšu instrumenti, kas tagad bez maksas pieejami pirkšanai un pārdošanai arī Mintos platformā. Mēs vēlamies noņemt jebkādus šķēršļus investora ceļā uz pirmo ieguldījumu biržā tirgotos fondos (ETFs)," saka Mārtiņš Šulte, Mintos vadītājs un līdzdibinātājs.
Bez komisijas maksas un sākot ar 1 EUR
Mintos nepiemēro komisiju par ETFs pirkšanas un pārdošanas rīkojumiem, kā arī neietur maksu par ETFs ieguldījumu glabāšanu. Minimālais ieguldījuma apmērs ETFs ir 1 EUR, kas nozīmē, ka investors var sākt ieguldīt, tiklīdz ir brīvi līdzekļi, nevis gaidīt, kamēr tiks sakrāta summa, kas atsver maksu par darījumu.
Komisijas maksa visvairāk skar tieši nelielus, regulārus ieguldījumus. Citās platformās ieturētā komisija 1 EUR apmērā par 20 EUR vērtu darījumu nozīmē 5% no ieguldījuma summas. Turpretī Mintos platformā visa summa tiek ieguldīta ETFs.
Vairāk nekā 1000 UCITS prasībām atbilstošu ieguldījumu fondu no pasaulē atzītiem fondu pārvaldītājiem
Mintos ETFs katalogs, kas veidots sadarbībā ar uzņēmumu Upvest, ietver plaši atzītus un UCITS prasībām atbilstošus ieguldījumu fondus. UCITS ir Eiropas Savienībā izveidots juridiskais ietvars privāto investoru aizsardzībai, prasot ieguldījumu fondu pārvaldītājiem ievērot striktas diversifikācijas un caurskatāmības prasības. Vairāk nekā 1000 Mintos platformā pieejamo biržā tirgoto fondu ir populārākie Eiropas investoru vidū, un tos piedāvā ieguldījumu fondu pārvaldītāji ar atzītu sniegumu starptautiskā mērogā, tai skaitā iShares, VanEck, Vanguard un citi pazīstami emitenti.
Mintos ETFs izlase ir pietiekami plaša, lai investors izveidotu riska apetītei atbilstošu ieguldījumu portfeli, un pietiekami izpētīta, lai investoram nenāktos nopūlēties atrast piemērotus ETFs neierobežotas izvēles apstākļos.
Manuāla un automatizēta ieguldīšana vai abu iespēju kombinācija
Mintos atbalsta divas pieejas: investors pats atlasa, pērk un pārdod ETFs, sākot no ieguldījumiem 1 EUR apmērā, vai arī — Mintos Core ETF piedāvā akciju un obligāciju ETFs portfeli ar automātisku pārvaldību, ieguldījumiem no 50 EUR, bez pārvaldīšanas un vērtspapīru turēšanas maksas. Abas iespējas var darboties paralēli — investors var sākt ar automatizēto ieguldīšanu un laika gaitā pievienot pašatlasītus fondus.
Drīzumā investoriem tiks piedāvāta arī iespēja izveidot ieguldījumu plānu ar papildu automatizācijas iespējām, kas ļaus iestatīt regulāru iemaksu grafiku — reizi nedēļā, divās nedēļās, mēnesī vai ceturksnī — un papildināt portfeli bez manuālas iesaistes.
ETFs līdzās sešām citām aktīvu klasēm vienā platformā
Mintos ir vienīgā investīciju platforma Eiropā, kas privātajiem investoriem vienuviet piedāvā ieguldīt biržā tirgotos fondos jeb ETFs, obligācijās, kriptoaktīvos (caur biržā tirgotiem produktiem (exchange traded products jeb ETPs)), nekustamajā īpašumā, aizdevumos un naudas rīkā "Smart Cash". Lai izveidotu diversificētu ieguldījumu portfeli, vairs nav nepieciešams izmantot vairākas investīciju platformas.
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