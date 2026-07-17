Nacionālā ierakstu kompānija "SKANi" laiž klajā jaunu albumu "Maija Einfelde. Ērģeļmūzika", ko ieskaņojusi ērģelniece Ilze Reine. Albums ierakstīts Rīgas Doma baznīcā 2025.–2026. gadā, un tajā iekļautas Maijas Einfeldes kompozīcijas, kas tapušas laikposmā no 1987. līdz 1999. gadam. Albums jau ir pieejams lielākajās straumēšanas platformās, savukārt CD septembrī sasniegs klausītājus 80 pasaules valstīs. Jaunā albuma atvēršanas svētki gaidāmi jau šovakar 39. Starptautiskā Ērģeļmūzikas festivāla "RĪGAS DOMS 2026" ietvaros plkst. 19.00.
Maija Einfelde — komponiste, pedagoģe, izcila personība, kuras dzīves un daiļrades ceļš, tāpat kā viņas mūzika, ir skaudruma, intensitātes, patiesuma piesātināts. Dzimusi 1939. gadā Valmierā, mūziku mācījusies Liepājā, Limbažos, Cēsīs, Rīgā, 1966. gadā absolvējusi Jāņa Ivanova kompozīcijas klasi Latvijas Valsts konservatorijā, strādājusi par mūzikas teorijas un kompozīcijas pedagoģi dažādās Latvijas mūzikas skolās un vidusskolās. Komponistes darbi skan koncertos un festivālos Eiropā, ASV un Kanādā. Maija Einfelde ir divkārtēja Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāte, Triju Zvaigžņu ordeņa virsniece (2006), divreiz saņēmusi Autortiesību bezgalības balvu. Maijas Einfeldes mūzika ir spilgta, savrupa, sūra un smeldzīga. Tajā satiekas iekšēju un ārēju konfliktu nesamierināms neoromantisms, toņos niansēts impresionisms un sajūtās saasināts ekspresionisms. Mūzikas dziļi emocionālais spriegums svārstās plašā noskaņu gammā starp liriski meditatīviem un skarbi trauksmainiem tēliem.
"Maijas Einfeldes mūzika ir dziļa un īsta. Brīžiem ļoti skaudra un sāpīga, brīžiem bezgala poētiska un liriska.
Mainīga un neparedzama. Tā atklāj stāstus, kas uzbur Latvijas dabas smaržu, aizved uz apburtu pasaku mežu, pieskaras ar tautisku motīvu, liek sāpēt un cīnīties. Un tomēr — arī nezaudēt kādu cerības gaismas stariņu. Maija Einfelde ir ļoti skopa savās dinamikas norādēs; izpildītājam tas dod lielu brīvību un atbildību, izvēloties reģistrācijas krāsas," — saka ērģelniece Ilze Reine.
Ilze Reine ir daudzpusīga ērģelniece, kuras repertuārā nozīmīgu vietu ieņem baroka un romantisma laikmeta ērģeļmūzika. Īpaša uzmanība viņas radošajā darbībā veltīta latviešu komponistu daiļradei. Ilzei Reinei ir bagāta pieredze mūsdienu latviešu mūzikas pirmatskaņojumos — gan solo ērģelēm, gan ērģeļu duetam, kā arī dažādiem kameransambļu sastāviem, visvairāk — ērģelēm un trompetei. Māksliniece regulāri sadarbojas ar izcilākajiem Latvijas solistiem un profesionālajiem kolektīviem — Latvijas Radio kori, Valsts akadēmisko kori Latvija; piedalās baroka mūzikas atskaņojumos kopā ar kamerorķestri Sinfonietta Rīga un ansambli Bach d’Amour.
Kopš 1996. gada Ilze Reine ir Rīgas Sv. Jāņa baznīcas ērģelniece un kora diriģente. Viņa strādājusi par improvizācijas pasniedzēju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, pašlaik ir pedagoģe Ventspils Mūzikas vidusskolā un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā. Ilze Reine koncertējusi Baltijas valstīs, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Zviedrijā, Spānijā un Izraēlā, gūstot atzinību par savu muzikālo meistarību, stilistisko daudzpusību un ieguldījumu latviešu ērģeļmūzikas popularizēšanā.
Albuma ieraksts veikts pie Rīgas Doma ērģelēm, kas pieskaitāmas pasaules vērtīgākajiem romantiskajiem instrumentiem. Tās 1883./1884. gadā uzbūvēja vācu ērģeļbūves firma E. F. Walcker & Co. Ērģelēm ir 124 reģistri, 4 manuāļi un pedālis, 6718 stabules, kas izvietotas uz 26 vējlādēm. Rīgas Doma ērģeles savulaik bija lielākās Eiropā, un jau ilgāk par gadsimtu tās iedvesmo atskaņotājmāksliniekus.
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