Dziedātājs un dziesmu autors Edvards Strazdiņš, kurš nupat ar dziesmu "Bez tevis nav nekā" kopā ar jaukto kori "Lāčplēsis" plūca laurus "Latvijas sirdsdziesma" finālā, nedomā dusēt uz lauriem un piedāvā jaunu dziesmu un video — "Zaļumballe pēdējā"!
Edvards: "Man vienmēr ir patikušas zaļumballes. Diemžēl reizēm mani nepamet sajūta, ka jaunāko paaudžu cilvēkiem tas vairs nav tik aktuāli, cik tas bija kādreiz. Es vēlējos uzrakstīt tādu kā sajūtu stāstu, par to, kas, patiesību sakot, notiek jau tagad — izklaide laukos vairs nav tāda, kāda tā bija agrāk."
Dziesma ir iekļauta dziedātāja jaunākajā albumā "Uz Tukumu pēc smukuma", kura tituldziesma šogad ieguva "LaIPA" Zelta sertifikātu par diviem miljoniem straumējumu. Albumā iekļauta arī autobraucēju himna "Mans vecais Audi", duets "Dzintara krellītes", ekspresīvais "Traktors" un citas klausītāju iecienītas dziesmas.
Albums pieejams CD versijā un mūzikas straumēšanas platformās. Dziesmas videoklipu veidoja "Dween Productions", un tas filmēts divos kantrī mūzikas festivālos, kas norisinājās Saulkrastos un Tukumā.
Edvards paralēli strādā arī pie pilnīgi jaunu Raimonda Paula un Guntara Rača dziesmu ierakstiem, kā arī gatavojas savai pirmajai lielajai koncertturnejai, kas norisināsies nākamā gada sākumā. Edvards koncertēs ar pavadošo mūziķu sastāvu, kurā muzicē Rihards Jakuško un Rauls Lukša, kā arī kopā ar mūziķiem uz skatuves būs dejotājas no deju studijas "Pro/X Creative".
Turnejas "Bez tevis nav nekā" koncerti norisināsies:
9. janvārī Cēsīs, CATA kultūras namā;
15. janvārī Bauskas kultūras namā;
16. janvārī Krustpils kultūras namā;
23. janvārī kultūras centrā "Ulbrokas Pērle";
30. janvārī Slampes kultūras pilī;
6. februārī Madonas novada kultūras centrā;
13. februārī Limbažu kultūras namā;
20. februārī Talsu kultūras namā;
26. februārī Gulbenes novada kultūras centrā;
27. februārī Saldus novada Kalnu kultūras namā;
6. martā Liepājas Latviešu biedrības namā;
13. martā Kuldīgas kultūras centrā;
14. martā Mālpils kultūras centrā;
20. martā Valmieras kultūras centrā;
7. aprīlī Rīgā, VEF kultūras pilī.
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