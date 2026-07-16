Ventspils Reņķa dārzā aizvadīts 5. Gunta Skrastiņa Dziesmu un ziņģu festivāls, kas arī šogad pulcēja daudz dziesmu, teātra un latvisku tradīciju cienītāju. Jubilejas festivāls aizritēja īpaši sirsnīgā noskaņā, kopā dziedot, atceroties un godinot Gunta Skrastiņa piemiņu.
Šis gads festivālam bija īpašs ne tikai tāpēc, ka tika atzīmēta piektā jubileja, bet arī tāpēc, ka aprit pieci gadi kopš Gunta Skrastiņa aiziešanas mūžībā. Vakara programmā tika godināts arī viņa brāļa Imanta Skrastiņa muzikālais mantojums un atzīmēts Maestro Raimonda Paula 90. jubilejas gads.
Šī gada festivāla centrā bija Latvijas dziedošie aktieri. Skatītāji varēja baudīt iemīļotas aktierdziesmas, ziņģes, šlāgermūzikas melodijas, kā arī dziesmas no latviešu teātra izrādēm un kino zelta fonda. Programma bija veidota kā vienots stāsts par aktiera balsi ārpus teātra skatuves — caur dziesmu, humoru, atmiņām un skatītāju iemīļotām melodijām.
Uz skatuves kāpa aktieri un dziedātāji Jānis Paukštello, Karīna Tatarinova, Mārtiņš Egliens, Intars Rešetins, Anete Kursīte, Zigurds Neimanis, Gundars Grasbergs, Lelde Dreimane, Artis Robežnieks, Anna Nele Āboliņa, Mārtiņš Kanters, Andris Baltacis, Olga Stare, Inta Gudovska, Roberts Ošiņš, Andris Daņiļenko, Toms Antons un citi mākslinieki.
Īpašu enerģiju vakaram piešķīra šova "Koru kari" uzvarētāji Dainis Skutelis un Preiļu Purpura koris, savukārt pasākuma muzikālo pavadījumu nodrošināja Gunta Skrastiņa grupa "No Pusvārda".
Festivālu vadīja aktieris Mārtiņš Egliens, kurš ar savu sirsnīgo vadību palīdzēja radīt vienojošu un vieglu vakara atmosfēru. Pēc koncerta svētku noskaņa turpinājās vasaras ballē līdz pat naktij, kurā apmeklētāji baudīja dziesmas, dejas un kopā būšanas prieku.
Gunta Skrastiņa Dziesmu un ziņģu festivāls piecu gadu laikā kļuvis par nozīmīgu vasaras kultūras notikumu Ventspilī, kas vieno dažādu paaudžu skatītājus un turpina stiprināt latviešu aktierdziesmu tradīciju.
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