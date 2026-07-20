Dobeles novada Krimūnu pagasta tautas nama vadītāja Kristīne Ļaksa to vadot jau 17 gadus un mēdz sacīt: "Mazs nams, bet ar lielu sirdi."
Tautas nama zāli, kurā svētkos ir vien 90 skatītāju vietas, ikdienā par savām mājām sauc divi amatierteātra kolektīvi, trīs dažādu vecumu bērnu tautas deju grupas, trīs dažādu vecumu bērnu vokālā ansambļa grupas, kā arī vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvs.
"Kultūras darbs ir mainīgs, un ne vienmēr tas rit bez izaicinājumiem. Arī mūsu tautas nams nav izņēmums, īpaši tik mazā pagastā vien ar 1040 iedzīvotājiem, kur jau astoņus gadus nav skolas un tādēļ ne vienmēr iespējams atrast pietiekamu skaitu amatiermākslas dalībnieku." Pagājušajā rudenī Krimūnās amatiermākslas sezona esot iesākta ar būtiskām pārmaiņām, un nu jau teju gadu Krimūnu tautas namā gan bērnu ansambļa grupu, gan bērnu deju kolektīvā pienākumus pārņēmuši jauni vadītāji, tādējādi sev līdzi nesot daudz izmaiņu, jo – līdz ar vadītāju maiņu mainoties arī pats kolektīvs. "Nu ar izaicinājumiem esam veiksmīgi tikuši galā un trīs dienu garumā ar moto "Laimes putekļi" jūlijā nosvinējuši Krimūnu pagasta 55 gadu dzimšanas dienu."
2026. gads arī kultūras dzīvē Krimūnās nozīmīgs ar vairākām jubilejām: darbības 40. gadskārtu jūnijā svinēja vidējās paaudzes deju kolektīvs "Akači", bet 25. dzimšanas dienu bērnu dramatiskais kolektīvs "Troksnēni", savukārt rudenī Krimūnu ceturtdaļgadsimta jubileju svinēšot arī vietējās kopienas amatierteātris "Skats". Jubilejas gadā teātra vadītāja un režisore Anita Riekstiņa esot iestudējusi klasiku – Ādolfa Alunāna lugu "Draudzes bazārs". Tā šīs vasaras iesākumā jūnija nogalē esot piedzīvojusi krāšņu pirmizrādi.
Tautas namā un vasaras brīvdabas estrādē esot aktīva arī pasākumu dzīve – bieži kopienas bērnus un pieaugušos uzrunājot koncerti, izrādes, amatierteātru festivāli, izstādes, tradīciju pasākumi un vēl daudz citu pasākumu. Kristīne Ļaksa ir gandarīta: "Pie mums labprāt brauc ciemos arī no tuvākas un tālākas apkārtnes. Prieks, ka mūsu mazā ciemata tautas nama logi katru vakaru ir gaiši. Gribētos, lai tā būtu vēl ilgi." Tiesa – kā katram darbam, arī Krimūnu tautas namā darītajam esot sava garoziņa, bet to pēc pasākumiem pilnībā kompensējot skatītāju un dalībnieku pateicīgās acis un smaidi.
Grāmata. Grāmatu Grāmata
Bībele – grāmatu Grāmata! Šogad Zvaigznes dienā nolēmu gada laikā izlasīt Bībeli – no vāka līdz vākam, ceru, ka izdosies!
Koncerts. Mazliet noslēpumaini
Jūnijā dabas koncertzālē uz Vipēdes ezera laipas uzstājās dziedātāja Ieva Kerēvica un klavieru virtuozs, pianists Matīss Žilinskis. Mierīgi, romantiski, mazliet noslēpumaini, tieši kā kultūras cilvēkiem patīk: prom no lielas kņadas un cilvēku burzmas.
Izstāde. Dabas skati
Pavisam nesen, jūlija sākumā, atzīmējot mūsu pagasta 55. dzimšanas dienu, atklājām novadnieces Maijas Bujakas ikgadējo gleznu izstādi. Katru gadu Maija mums atklājas arvien no jauna, citā šķautnē ar sev tipisko rokrakstu. Mani īpaši uzrunā jūras, dabas skati un gleznas ar zirgiem.
Teātris. Izcili amatierteātri
Ādolfa Alunāna teātris un tā režisore Aija Treija šogad iestudēja franču dramaturga Ž. Sibleirasa lugu "Papelēs šalko vējš". Tā bija tiešām izcila aktierspēle, režija un scenogrāfija. Tiesa, domājot par nesen redzētajām izrādēm, grūti izvēlēties starp divām, arī Jelgavas Jaunā teātra iestudējums "Margarēta" lika elpai aizrauties un brīdi klusēt pēc fantastiska režisora un aktieru kopdarba. Arvien vairāk apmeklēju un baudu tieši vietējos amatierteātrus.
Kino. Sievietes spēks
No pēdējā laikā redzētajām mani aizrāva amerikāņu režisora Deivida Frankela veidotā kinofilma "Sātans Pradas brunčos 2". Tā ir filma par sievietes gudrību, gribasspēku, enerģiju un neatlaidību. Ja vien grib, tad var visu, galvenais, lai ir mērķis, uz ko tiekties, protams, nepazaudējot cilvēcību un godaprātu.
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