Turpmāk Eiropas Savienībā lielajiem uzņēmumiem būs aizliegts iznīcināt nepārdotas drēbes. Tā vietā apģērbs būs jāziedo, jāpārstrādā vai jāpiedāvā pircējiem ar atlaidēm. Iznīcināt būs atļauts tikai bojātas vai veselībai bīstamas preces. Ko par to saka Latvijas tirgotāji, noskaidroja 360TV Ziņas.
Latvijas Tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs norāda, ka Latvijas tirgotājiem jaunās prasības būtiskas pārmaiņas neradīs. Pēc viņa teiktā, arī līdz šim uzņēmumi centušies vispirms nepārdoto apģērbu realizēt un tikai pēc tam meklējuši iespējas to pārstrādāt.
"Ir divas galvenās iespējas: apģērbu var pārstrādāt tekstilā – to smalcinot vai apstrādājot ķīmiski – vai arī no tā izgatavot būvmateriālus, piemēram, siltumizolāciju," skaidro Henriks Danusēvičs.
Viņš piebilst, ka tirgotāji vispirms cenšas izpārdot sezonas preces, piedāvājot tās nākamajās sezonās vai piemērojot arvien lielākas atlaides. Tā kā lielāko daļu apģērba šādā veidā izdodas realizēt, pārstrādē nonāk vien neliela daļa no kopējiem krājumiem.
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