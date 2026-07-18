82 gadus veca sieviete ASV Ziemeļkarolīnas štatā deviņas dienas nespēja izkļūt no vannas, tomēr izdzīvoja. Sievieti izdevās atrast tikai pēc tam, kad viņas brālis, nesaņēmis atbildi uz vairākiem telefona zvaniem, lūdza policiju pārbaudīt, vai ar viņu viss ir kārtībā, vēsta ārvalstu mediji.
Džoana Riveta stāstīja, ka nelaime notikusi 1. jūnijā, kad viņa pirms gulētiešanas vannasistabā atkāpusies soli atpakaļ, paklupusi un iekritusi vannā. Kritiena laikā viņa savainojusi muguru un vairs nav spējusi piecelties vai pārkāpt pāri vannas malai. Telefons atradies citā istabā, tādēļ izsaukt palīdzību nebija iespējams.
Sākumā sieviete centusies izkļūt no vannas saviem spēkiem un saukusi pēc palīdzības, taču viņas māja atrodas nomaļā vietā, un kaimiņi saucienus nav dzirdējuši. Dienām ritot, viņa sapratusi, ka izdzīvošanai nepieciešams ūdens. Tā kā vannas krāns atradies pārāk tālu, lai to aizsniegtu ar roku, Riveta atradusi veidu, kā to atgriezt ar kāju un pēc tam uzšļakstīt ūdeni sev pie sejas, lai varētu padzerties.
Sieviete stāstīja, ka šajā laikā vairākkārt zaudējusi samaņu un pamodusies, vērojot, kā dienu nomaina nakts.
"Es redzēju, kā kļūst tumšs un pēc tam atkal gaišs, tumšs un atkal gaišs. Godīgi sakot, pazaudēju laika izjūtu,"
viņa sacīja.
Par notikušo satraucās Rivetas brālis Bils Lesko, kurš dzīvo Džordžijas štatā un regulāri sazinājās ar māsu. Kad vairāku dienu garumā neizdevās viņu sazvanīt, viņš vispirms lūdza kaimiņus pārliecināties, vai pie mājas nav manāmas kādas aktivitātes. Pēc tam, kad kaimiņi ziņoja, ka automašīna joprojām atrodas pie mājas, taču pie mājas nebija manāmas nekādas dzīvības pazīmes, Lesko vērsās Heivudas apgabala šerifa birojā, lūdzot veikt labklājības pārbaudi.
10. jūnijā ierodoties notikuma vietā, likumsargi sievieti atrada novājinātu un tikai pie daļējas samaņas, un nogādāja slimnīcā. Mediķi konstatēja smagu atūdeņošanos un izgulējumus, kas bija radušies ilgstošās atrašanās dēļ vienā pozā. Pēc sākotnējās ārstēšanas slimnīcā sieviete tika pārvesta uz rehabilitācijas centru, kur turpina atgūt spēkus.
Pēc notikušā Riveta atzinusi, ka pieredzētais licis pārdomāt dzīvi vienatnē. Viņa plāno pārcelties uz Džordžijas štatu, lai dzīvotu tuvāk ģimenei. Vienlaikus sieviete norādīja, ka notikušais mudinājis arī viņas kaimiņus biežāk interesēties citam par citu, īpaši par cilvēkiem, kuri dzīvo vieni.
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