Sadarbībā ar podkāstu “BlackBoxŠovs”, piedāvājam jums noskatīties sarunu ar uzņēmēju Gunāru Ķirsonu. Jaunākajā šova epizodē Ķirsons pirmo reizi tik plaši stāsta par "Lido" sākumu, restorānu biznesa veidošanu, "Lido" pārdošanu, jauno restorānu "Daba", uzņēmējdarbību, ilgtermiņa domāšanu, naudu, fokusu, patriotismu, veselību, sportu un ēdināšanas nozares nākotni. Noskaties sarunu ar pieredzējušo uzņēmēju!
"Ja ir problēmas un tu viņas risini, tu baudi. Nedrīkst sev pateikt ka ir grūti", stāsta Gunārs par biznesu.
Gunārs Ķirsons apvienojis visas savas iegūtās zināšanas pēdējo 40 gadu laikā restorānu biznesā - ātrās ēdināšanas restorānā "Daba" - koncepts paredz modernu ātrās ēdināšanas augstas kvalitātes latviešu virtuvi un efektīvi darba procesi, kas ļajus pašapkalpoties 30-60 sekunžu laikā.
Kopējā investīcijas pirmajos divos restorānos sasniegs aptuveni 4,5 miljonus euro - Mežaparkā - Meža prospektā 3 un Brīvības ielā 38. Pirmais restorāns Mežaparkā vērs durvis vaļā jau jūlija beigās.
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