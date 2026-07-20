Svētdien 89 gadu vecumā mirusi arheoloģe, Zinātņu akadēmijas vēstures goda doktore, Āraišu ezerpils ilggadējā pētniece Zigrīda Apala, liecina ieraksts Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka "Facebook" lapā.
Apala dzimusi 1936. gadā, un viņas profesionālais mūžs cieši saistīts ar Cēsu pili un Āraišu ezerpils Arheoloģisko parku. Viņa vienmēr bijusi līdzās arheologam Jānim Apalam kā uzticams atbalsts Āraišu ezerpils izrakumu laikā un ezerpils rekonstrukcijas procesā.
Arheoloģe pētīja arī Āraišu pili un 13.-14. gadsimta Uplantu kapsētu Drabešos, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu viduslaiku arheoloģijas izpētē.
Vēlāk Apala aktīvi iesaistījās "Ezerpils fonda" darbībā, kas nodrošināja Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka attīstību. Kopā ar Jāni Apalu viņa bija starp aktīvajiem Starptautiskās eksperimentālās arheoloģijas, brīvdabas muzeju, tradicionālo amatu un kultūras mantojuma interpretācijas asociācijas (EXARC) dibināšanas iniciatoriem 2003. gadā un vēlāk aktīvi iesaistījās tās darbībā.
Tolaik Āraišu ezerpils piesaistīja plašu starptautisku uzmanību ar bagātīgajiem arheoloģiskajiem atradumiem un kā zinātniskās rekonstrukcijas piemērs.
Sadarbībā ar EXARC kolēģiem īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, kas sekmēja arheoloģiskā parka attīstību un nostiprināja tā vietu starptautiskajā tūrisma un eksperimentālās arheoloģijas apritē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu