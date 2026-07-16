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#bērni #izm #ministrijas #protesti #skolēni #sportisti

Pie IZM protestē pret Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 16. jūlijs, 11:22
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2026. gada 16. jūlijs, 11:22
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Foto: Zane Bitere/LETA

Ceturtdienas rītā pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā sanākuši līdz 15 cilvēkiem, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSĢ) Jūrmalas filiāles slēgšanu, lai to vēlreiz izvērtētu.

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Sanākušie līdzi paņēmuši plakātus "NA ministre! Lūdzu aizstāvēt nacionālā sporta intereses!", "NA ministre, esat tautas pusē vai oligarhu pusē?", "Vara pieder tautai", "Tautai atņem sportu" un citus. Starp sanākušajiem ir arī pāris bērni. Pasākuma laikā iespējams parakstīties par atkārtota iesnieguma par MSĢ teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" saglabāšanu, audzēkņu uzņemšanas atjaunošanu un darba grupas izveidošanu.

Organizatoru ieskatā filiāles slēgšanas process neesot pietiekami caurskatāms. Biedrība prasa publiskot lēmuma ekonomisko un tiesisko pamatojumu, izvērtēt reorganizācijas ietekmi uz airēšanas sporta attīstību, kā arī nodrošināt sabiedrības, pedagogu, audzēkņu un vecāku iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Organizatori par filiāles slēgšanas procesu vērsušies pie tiesībsarga un IZM, lūdzot izvērtēt iespējamos bērnu tiesību, labas pārvaldības un tiesiskuma principu pārkāpumus.

Tikmēr IZM norāda, ka Jūrmalas struktūrvienības reorganizācijas mērķis ir efektīvāk izmantot valsts finansējumu un vairāk ieguldīt MSĢ attīstībā. Ministrijas paziņojumā uzsvērts, ka Jūrmalas struktūrvienībā mācās desmit audzēkņi, bet izmaksas uz vienu izglītojamo ir vairākas reizes augstākas nekā citās ģimnāzijas struktūrvienībās. Ietaupītos līdzekļus plānots novirzīt sporta darba kvalitātes uzlabošanai, audzēkņu attīstībai un labbūtībai.

IZM norāda, ka

visi Jūrmalas struktūrvienības audzēkņi varēs turpināt mācības MSĢ vai arī trenēties Specializētajā airēšanas sporta skolā Lielupē,

vienlaikus izvēloties citu vispārējās vidējās izglītības iestādi. Ministrijā uzsver, ka reorganizācijas rezultātā neviens audzēknis nezaudēs iespēju turpināt nodarboties ar airēšanu, kanoe vai smaiļošanu un iegūt vidējo izglītību.

Tāpat ministrijā norāda, ka treneriem piedāvāta iespēja turpināt darbu Murjāņu sporta ģimnāzijā vai Specializētajā airēšanas sporta skolā, bet vispārējās vidējās izglītības pedagogiem piedāvāts darbs Murjāņu sporta ģimnāzijā. Savukārt tehniskā personāla reorganizācija notiek atbilstoši Darba likuma prasībām, nodrošinot normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas.

Līdzīgu vēstījumu IZM pārstāvji pauda arī piketa dalībniekiem, aicinot konstruktīvi pārrunāt visus aktuālos jautājumus. Tomēr protesta dalībnieki ar ministrijas skaidrojumu nebija apmierināti, un starp abām pusēm izvērtās asa vārdu apmaiņa. Piketa dalībnieki uzstāja, ka vēlas, lai izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) aptur reorganizācijas procesu.

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Ieteiktie raksti

Piketa dalībnieki apgalvoja, ka neilgi pirms protesta ar viņiem sazinājies izglītības ministres padomnieks rīcībpolitikas jautājumos un Jūrmalas domes deputāts Andris Čuda (NA), aicinot piketu nerīkot, jo lēmums jau esot pieņemts, airēšana Jūrmalā tik un tā tikšot nodrošināta un iesaistītās puses esot informētas par plānotajām izmaiņām. Protestētāji pārmeta grūtības saziņā gan ar ministri, gan MSĢ vadību.

Savukārt IZM valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes politikas jautājumos Edgars Pukinsks iebilda, ka ministrija ir informēta par reorganizācijas gaitu, ir sagatavota nepieciešamā dokumentācija un no MSĢ ir pieprasījusi informāciju par atsevišķiem e-pastiem un rīkojumiem. Viņš skaidroja, ka daļa piketā izskanējušo jautājumu saistīti ar tehniskiem aspektiem, kas nav tieša IZM kompetence, tādēļ ministrija apkopos nepieciešamo informāciju, lai vēlāk sniegtu izvērstāku atbildi piketa organizatoriem.

Sarunas par MSĢ iekšējo reorganizāciju notiek jau vairākus gadus. Pukinsks atsaucās uz iesaistīto pušu sniegto informāciju, ka treneri, pedagogi un tehniskie darbinieki laicīgi zinājuši par gaidāmajām pārmaiņām.

Komentējot piketā izskanējušo, Pukinsks medijiem atzina, ka viņu mulsina piketa dalībnieku apgalvojumi par informācijas trūkumu, jo līdz šim IZM ir paļāvusies uz MSĢ sniegto oficiālo informāciju. Saskaņā ar to jau 2025. gadā par plānoto reorganizāciju un tās norisi bijuši informēti visi Jūrmalas struktūrvienības audzēkņi un viņu vecāki, kā arī pedagogi, treneri un tehniskie darbinieki.

Viņš atzina, ka, uzklausot piketa dalībniekus un iepriekš tiekoties ar skolas pārstāvjiem, radies iespaids, ka, lai gan informatīvās sapulces ir notikušas, cilvēkiem pietrūcis individuālākas komunikācijas par reorganizācijas ietekmi uz katru konkrēto situāciju.

Vienlaikus viņš uzsvēra, ka reorganizācijas procesā tiks ievēroti visi normatīvajos aktos noteiktie termiņi un prasības attiecībā uz darba tiesiskajām attiecībām.

Iecere apvienot MSĢ Specializēto airēšanas sporta skolu un MSĢ teritoriālo struktūrvienību "Majori" bija viens no IZM piedāvājumiem, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu tās finanšu problēmas.

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Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie IZM protestē pret MSĢ filiāles slēgšanu
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā protestē pret Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Pie Izglītības un zinātnes ministrijas "Latvijas Latviešu biedrība" rīkotais pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" darbības izbeigšanas procesu, lai to vēlreiz izvērtētu.
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Foto: Zane Bitere/LETA

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#bērni #izm #ministrijas #protesti #skolēni #sportisti
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