Pie IZM protestē pret Murjāņu sporta ģimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu

Ceturtdienas rītā pie Izglītības un zinātnes ministrijas ēkas Rīgā sanākuši līdz 15 cilvēkiem, aicinot apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas (MSĢ) Jūrmalas filiāles slēgšanu, lai to vēlreiz izvērtētu.
Sanākušie līdzi paņēmuši plakātus "NA ministre! Lūdzu aizstāvēt nacionālā sporta intereses!", "NA ministre, esat tautas pusē vai oligarhu pusē?", "Vara pieder tautai", "Tautai atņem sportu" un citus. Starp sanākušajiem ir arī pāris bērni. Pasākuma laikā iespējams parakstīties par atkārtota iesnieguma par MSĢ teritoriālās struktūrvienības "Jūrmala" saglabāšanu, audzēkņu uzņemšanas atjaunošanu un darba grupas izveidošanu.
Organizatoru ieskatā filiāles slēgšanas process neesot pietiekami caurskatāms. Biedrība prasa publiskot lēmuma ekonomisko un tiesisko pamatojumu, izvērtēt reorganizācijas ietekmi uz airēšanas sporta attīstību, kā arī nodrošināt sabiedrības, pedagogu, audzēkņu un vecāku iesaisti lēmumu pieņemšanā.
Organizatori par filiāles slēgšanas procesu vērsušies pie tiesībsarga un IZM, lūdzot izvērtēt iespējamos bērnu tiesību, labas pārvaldības un tiesiskuma principu pārkāpumus.
Tikmēr IZM norāda, ka Jūrmalas struktūrvienības reorganizācijas mērķis ir efektīvāk izmantot valsts finansējumu un vairāk ieguldīt MSĢ attīstībā. Ministrijas paziņojumā uzsvērts, ka Jūrmalas struktūrvienībā mācās desmit audzēkņi, bet izmaksas uz vienu izglītojamo ir vairākas reizes augstākas nekā citās ģimnāzijas struktūrvienībās. Ietaupītos līdzekļus plānots novirzīt sporta darba kvalitātes uzlabošanai, audzēkņu attīstībai un labbūtībai.
IZM norāda, ka
visi Jūrmalas struktūrvienības audzēkņi varēs turpināt mācības MSĢ vai arī trenēties Specializētajā airēšanas sporta skolā Lielupē,
vienlaikus izvēloties citu vispārējās vidējās izglītības iestādi. Ministrijā uzsver, ka reorganizācijas rezultātā neviens audzēknis nezaudēs iespēju turpināt nodarboties ar airēšanu, kanoe vai smaiļošanu un iegūt vidējo izglītību.
Tāpat ministrijā norāda, ka treneriem piedāvāta iespēja turpināt darbu Murjāņu sporta ģimnāzijā vai Specializētajā airēšanas sporta skolā, bet vispārējās vidējās izglītības pedagogiem piedāvāts darbs Murjāņu sporta ģimnāzijā. Savukārt tehniskā personāla reorganizācija notiek atbilstoši Darba likuma prasībām, nodrošinot normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas.
Līdzīgu vēstījumu IZM pārstāvji pauda arī piketa dalībniekiem, aicinot konstruktīvi pārrunāt visus aktuālos jautājumus. Tomēr protesta dalībnieki ar ministrijas skaidrojumu nebija apmierināti, un starp abām pusēm izvērtās asa vārdu apmaiņa. Piketa dalībnieki uzstāja, ka vēlas, lai izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA) aptur reorganizācijas procesu.