Ukrainas parlaments ceturtdien apstiprināja jaunās valdības sastāvu bez aizsardzības un ārlietu ministriem. Par to nobalsoja 264 deputāti, 15 bija pret, bet vēl 19 atturējās.
Dažas stundas iepriekš parlaments par premjerministru apstiprināja Serhiju Korecki, kurš līdz šim vadīja valsts naftas un gāzes koncernu "Naftogaz Ukraini".
Atšķirībā no pārējiem ministriem, kandidātus aizsardzības un ārlietu ministru amatiem parlamentā iesniedz nevis premjerministrs, bet prezidents.
Zelenskis paziņoja, ka pagaidām vēl neesot galīgi izlēmis par aizsardzības ministra amata kandidātu. Līdzšinējā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atlaišana izraisījusi protestus vairākās Ukrainas pilsētās.
Fedorovs ceturtdien preses brīfingā atzina, ka viņam ir konflikts ar bruņoto spēku virspavēlnieku Oleksandru Sirski, un apstiprināja, ka ierosināja nomainīt Sirski.
"Patiesībā, kad prezidents teica, ka neplāno mainīt Sirski, - tas bija viņa kā augstākā virspavēlnieka lēmums. Un es šim lēmumam pilnībā piekritu un teicu - tātad es mācīšos strādāt kopā ar viņu, jo galu galā mūsu klients ir Ukrainas tauta, nevis kāds cits," sacīja Fedorovs.
Tomēr, pēc viņa teiktā, viņš saskāries ar to, ka Sirskis sācis bloķēt viņa iniciatīvas.
"Un Sirskis, ņemot vērā visas problēmas, par kurām mēs runājām, nav gatavs personīgi acīs pateikt par problēmām. Viņš ir gatavs (..) vērpt intrigas, domāt, ka kāds ir pasūtījis kampaņu plašsaziņas līdzekļos, nevis ka problēma slēpjas tajā, kas pašlaik tiek darīts," sacīja Fedorovs.
Viņš arī teica, ka Zelenskis viņam piedāvājis kļūt par prezidenta padomnieku, bet viņš atteicies.
Savukārt Zelenskis sacīja, ka konflikts starp Ģenerālštābu un Aizsardzības ministriju bijis sistēmisks un norisinājies "dažādos līmeņos", tāpēc lieta neesot saistīta tikai ar konkrētām personām.
Viņš piebilda, ka līdzšinējais Iekšlietu ministrs Ihors Klimenko, kas minēts kā iespējamais nākamais aizsardzības ministrs, ir viens no apsveramajiem kandidātiem, taču lēmums vēl nav pieņemts, un kandidatūra aizsardzības ministra amatam vēl nav iesniegta parlamentā. Ukrainas mediji, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, vēsta, ka Klimenko esot atteicies kļūt par aizsardzības ministru.
Savukārt Ukrainas bruņoto spēku apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatijs paudis atbalstu Fedorovam un tam darbam, ko viņš veica Aizsardzības ministrijā.
"Ar jaunas komandas ierašanos Aizsardzības ministrijā parādījās reāls mēģinājums mainīt noteikumus, saskaņā ar kuriem gadiem ilgi darbojās militārā sistēma. Runa nebija par jauniem nosaukumiem vai kārtējo pārstrukturēšanu uz papīra, bet gan par problēmām, kuru sekas karavīri un komandieri izjūt katru dienu," platformā "Facebook" ierakstīja Drapatijs.
Viņš pateicās Aizsardzības ministrijas komandai, ka tā "ķērās pie šī darba un nebaidījās skart lietas, par kurām sistēma bija pieradusi klusēt".
Drapatijs norādīja, ka Fedorova vadībā "sadarbība starp karaspēku un Aizsardzības ministriju ir mainījusies".
"Ir parādījusies gatavība ieklausīties komandieros, ātrāk pieņemt lēmumus un atbalstīt izmaiņas, kas rodas vienībās. Tieši tādam šai sadarbībai arī jābūt," rakstīja Drapatijs.
Jau vēstīts, ka Zelenskis svētdien paziņoja, ka mainīsies ministru kabineta sastāvs, un parlaments otrdien nobalsoja par Jūlijas Sviridenko atbrīvošanu no premjerministres amata, kas nozīmē arī visu valdības ministru atbrīvošanu no amata.
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