Aviokompānijas "airBaltic" Igaunijas struktūrvienība vairs nav iekļauta Igaunijas Patērētāju tiesību un tehniskās uzraudzības iestādes (TTJA) melnajā sarakstā. Uzņēmums norāda, ka iepriekš publiskotā informācija radusies nepilnīgas komunikācijas dēļ.
Iepriekš Igaunijas medijs "Delfi" vēstīja, ka "airBaltic" melnajā sarakstā nonākusi, jo neesot izpildījusi Patērētāju strīdu komisijas lēmumu par kompensāciju pasažieriem saistībā ar kavējušos bagāžu.
Strīds radās pēc tam, kad trim pasažieriem bagāža no Tenerifes uz Tallinu galamērķī nonāca ar divu dienu kavēšanos. Ceļotāji pieprasīja atlīdzināt 1540 eiro par iegādāto apģērbu un higiēnas precēm, taču "airBaltic" atteicās izmaksāt pilnu summu, atsaucoties uz saviem noteikumiem.
Patērētāju strīdu komisija atzina, ka aviokompānijai jāizmaksā 214 eiro, uzskatot, ka daļa pirkumu bijusi pamatota, taču pilnu prasību neatbalstīja.
Pēc ziņas izplatīšanās "airBaltic" paziņoja, ka kompensācija tika samaksāta noteiktajā termiņā un uzņēmums vairs nav iekļauts TTJA melnajā sarakstā.
"Pēc situācijas precizēšanas ar TTJA tika noskaidrots, ka maksājums tika veikts noteiktajā termiņā, taču nepilnīgas informācijas apmaiņas dēļ šī ziņa netika skaidri komunicēta," norāda aviokompānijā.
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