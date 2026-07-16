Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to 9. klases skolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu.
Matemātikas centralizētajā eksāmenā minimālo vērtējuma slieksni nesasniedza 750 skolēni jeb 4,7% no visiem kārtotājiem. Savukārt latviešu valodas eksāmenā minimālo vērtējumu nesasniedza 150 skolēni jeb 0,95% no eksāmena kārtotājiem. Arī vidējā izglītībā lielākās grūtības šogad sagādāja matemātikas optimālā līmeņa eksāmens. To nenokārtoja 16,44% skolēnu, kamēr latviešu valodas eksāmenu nenokārtoja 0,93%, bet angļu valodas eksāmenu – 2,15% kārtotāju.
Kopumā matemātikas optimālā līmeņa eksāmenā minimālo 20% vērtējuma slieksni nesasniedza 2591 skolēns. No tiem 1599 bija 11. klases skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, 660 bija 12. klases tālmācības programmu skolēni un 332 bija vispārizglītojošo vidusskolu un ģimnāziju 12. klases skolēni.
Šogad pirmo reizi obligāts bija arī kāds no dabaszinātņu jomas centralizētajiem eksāmeniem tiem skolēniem, kuri nebija nokārtojuši monitoringa darbu dabaszinātnēs un neizvēlējās augstākā līmeņa eksāmenu. Kopumā kādu no dabaszinātņu jomas eksāmeniem kārtoja 4375 skolēni, un 124 no viņiem minimālo vērtējuma slieksni nesasniedza.
Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone uzskata, ka eksāmenu sistēma attīstās pareizā virzienā, tomēr nepieciešams meklēt risinājumus, lai eksāmeni nekļūtu par šķērsli jauniešu turpmākajai izglītībai un profesionālajai attīstībai.
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