Ēdināšanas un pārtikas tirdzniecības uzņēmuma AS "Lido" dibinātājs Gunārs Ķirsons pirmajos divos jaunā koncepta "Daba" restorānos investēs 4,5 miljonus eiro, informē uzņēmējs.
Šogad plānots atvērt pirmos divus restorānus Rīgā. Viens no tiem atradīsies Mežaparkā, Meža prospektā, savukārt otrs — Brīvības ielā. Abu pirmo restorānu izveidē kopējās investīcijas sasniegs aptuveni 4,5 miljonus eiro, no kuriem Brīvības ielas projekta attīstībai un telpu iegādei Ķirsonam piederošais uzņēmums piesaistījis "BluOr Bank" aizdevumu 575 000 eiro apmērā.
Pirmais "Daba" restorāns Mežaparkā apmeklētājiem durvis vērs jau šā gada jūlija beigās, savukārt Brīvības ielas restorāna atklāšana plānota novembrī. Jaunais "Daba" koncepts paredz ātrās ēdināšanas restorānus ar latviešu virtuvi, specializētu kafijas un tējas piedāvājumu, kā arī efektīvi organizētiem darba procesiem.
Mežaparka restorāna izveidē uzņēmējs investējis aptuveni 2,2 miljonus eiro, savukārt Brīvības ielas projekta kopējās investīcijas plānotas aptuveni 2,3 miljonu eiro apmērā. Brīvības ielas restorāns "Daba" atradīsies 466 kvadrātmetru plašās telpās, no kurām 248 kvadrātmetrus aizņems restorāns pirmajā stāvā, bet pagrabstāvs paredzēts noliktavām un citām palīgtelpām. Katrā restorānā plānotas aptuveni 80-100 sēdvietas.
"Daba" koncepta sastāvdaļa ir efektīvi organizēti darba procesi, kas ļaus nodrošināt viena klienta apkalpošanu 30-60 sekunžu laikā.
Katrā restorānā paredzēts radīt aptuveni 30 jaunas darbvietas. Lai nodrošinātu vienotu klientu apkalpošanas kultūru, visi jaunā restorānu tīkla darbinieki pirms darba sākšanas iziet īpašas apmācības.
Pēc abu pirmo restorānu darbības sākšanas uzņēmējs iecerējis pakāpeniski attīstīt "Daba" konceptu arī citās Rīgas vietās. Veiksmīgas attīstības gadījumā piecu gadu laikā plānots izveidot līdz pat 20 restorāniem, bet vēlāk konceptu attīstīt franšīzes modelī arī ārvalstu tirgos.
Jaundibinātais uzņēmums SIA "KG Property" reģistrēts 6. maijā, un tā pamatkapitāls ir 100 000 eiro. "KG Property" vienīgā īpašniece ir SIA "K.E.Projekti", kas pilnībā pieder Ķirsonam, liecina informācija "Firmas.lv".
Ķirsons norādīja, ka "KG Property" pārvaldīs kafejnīcas "Daba", kuras strādās pēc līdzīga principa kā "Lido".
Tāpat Ķirsons iepriekš apliecināja, ka viņš Mežaparkā ir iegādājies kafejnīcas "Bella Bella" pārvaldošo uzņēmumu SIA "RIC". Tādējādi šobrīd "RIC" vienīgā īpašniece ir Ķirsonam pilnībā piederošā SIA "K.E.Projekti". "Firmas.lv" informācija liecina, ka "K.E.Projekti" ir vienīgais ir īpašniece arī kompānijās SIA "CF Development" un SIA "K.E. īpašumi".
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