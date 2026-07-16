Septembrī gaidāmajā cīņu šovā "Bazara 0 Fight Club IV" savā starpā tiksies bijušais Latvijas basketbolists Kaspars Kambala un cīkstonis Kristaps Zutis, paziņojuši pasākuma organizatori. Cīņa paredzēta 12. septembrī "Xiaomi Arēnā", taču tās norises noteikumi pagaidām nav izziņoti.
Abiem sportistiem ir sena saikne. 2019. gadā Zutis bija Kambalas menedžeris, abi trenējās kopā un piedalījās kopīgā cīņu šovā Rīgā. Vēlāk viņi kļuva par pretējo komandu kapteiņiem televīzijas boksa realitātes šovā "Boksa akadēmija", kura fināls noslēdzās ar neizšķirtu.
Kambala profesionālajā basketbolā pārstāvēja vairākus Eiropas klubus, tostarp Stambulas "Efes Pilsen", Madrides "Real", Kazaņas "Unics" un Stambulas "Fenerbahce", kā arī Latvijas izlasi Eiropas čempionāta finālturnīros. Pēc diskvalifikācijas basketbolā viņš pievērsās boksam, bet vēlāk atgriezās profesionālajā basketbolā. Savu līdz šim pēdējo cīņu ringā Kambala aizvadīja 2025. gada rudenī, izcīnot uzvaru ar nokautu.
Tikmēr Zutis pēdējos gados regulāri piedalījies dažādos cīņu sporta pasākumos, tomēr pēc februārī notikušās cīņas ar Juri Zundovski, kas tika pasludināta bez rezultāta, publiski paziņoja par karjeras noslēgumu. Vēlāk viņš atvainojās par savu rīcību ringā un norādīja, ka vairs negrasās nodarboties ar publikas izklaidēšanu.
Tomēr tagad Zutis lēmumu ir mainījis. Sociālajā medijā "Instagram" viņš raksta, ka vēl pirms dažām nedēļām nav domājis par atgriešanos ringā, taču pieņēmis organizatoru piedāvājumu. Viņš norāda, ka cīņai ir personiska nozīme, kā arī atzīst, ka viens no mērķiem ir nopelnīt līdzekļus iecerētā lauku īpašuma iegādei.
Pasākuma organizatori norāda, ka starp Kambalu un Zuti izveidojušās saspringtas attiecības, kuras varētu tikt atrisinātas gaidāmajā duelī. Šovā paredzētas arī vairākas citas cīņas, tostarp uzstāsies MMA veterāns Danils Vesņenoks, bokseris Francis Rozentāls, kā arī pirmoreiz Latvijā sacentīsies bijušais UFC cīkstonis Mihails Cirkunovs.
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