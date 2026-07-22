1188.lv sarunu cikla "Un tā tas sākas" viesojas kolorītā influencere Intrisha, kura atklāj, kā tuva cilvēka nāve pilnībā mainīja viņas skatījumu uz dzīvi. Tieši šis smagais pārdzīvojums mudināja viņu pamest darbu birojā un piepildīt sapni, pilnībā pievēršoties satura veidošanai.
Sarunas laikā Intrisha neslēpj, ka šobrīd gandrīz visa viņas dzīve ir publiska. Atbildot uz jautājumu, vai ir tēmas, par kurām nekad nestāstītu saviem sekotājiem, viņa atbild, ka vienīgā robeža attiecas uz tuviniekiem.
Intrisha atzīst, ka apzināti izvēlējusies būt maksimāli atklāta, jo tā ir viņas profesijas būtība. Viņa atklāj, ka filmējusi arī savas kāzas un nākotnē būtu gatava dalīties ar dzemdību pieredzi, parādot emocijas un pārdzīvojumus, ko šajā laikā piedzīvotu viņa un viņas vīrs.
Tomēr ceļš līdz influenceres karjerai aizsākās pēc ļoti sāpīga notikuma. Strādājot birojā, viņa piedzīvoja tuva cilvēka zaudējumu, kas lika pārvērtēt savas dzīves prioritātes.
“Tajā brīdī es pirmo reizi ieraudzīju, kā cilvēks mirst. Es sapratu, ka negribu tērēt dzīvi, sēžot ofisā. Es gribu darīt tieši to, ko pati gribu darīt,” atklāj Intrisha.
Viņa godīgi bilst, ka tobrīd pārdzīvotais bija smaga trauma, taču tieši tā kļuva par pagrieziena punktu viņas dzīvē. Influencere atzīst, ka joprojām ļoti baidās no nāves, un tieši šīs bailes viņu motivē izmantot katru dienu pēc iespējas pilnvērtīgāk.
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