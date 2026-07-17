Naktī uz piektdienu krievi uz Ukrainu raidījuši septiņas vadāmās aviācijas raķetes H-59/69 un vienu pretradiolokācijas raķeti H-31P, kā arī 130 uzbrukuma lidrobotus, ziņoja Ukrainas Gaisa spēki.
Ukraiņu pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neitralizējusi piecas raķetes H-59/69 un 115 lidrobotus.
Konstatēti divu raķešu un astoņu dronu trāpījumi septiņās apkaimēs. Vēl piecās apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto raķešu un lidrobotu atlūzas.
Raķete H-31P mērķi nesasniedza.
Ukraina devusi triecienus 12 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem Melnajā jūrā
Ukrainas armijas Bezpilota sistēmu spēki (SBS) devuši triecienus vēl 12 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem Melnajā jūrā, piektdien paziņojis SBS komandieris Roberts Brovdi ("Maģars").
Ukrainas droni uzbruka deviņiem kravas kuģiem, vienam naftas tankkuģim, vienam gāzes tankkuģim un vienam velkonim.
Brovdi atklāja, ka kopš operācijas "MoLoChKa" sākuma 6. jūlijā SBS uzbrukuši 159 kuģiem - 117 kuģiem Azovas jūrā un 42 Melnajā jūrā. Viņš norādīja, ka operācijas mērķis ir "neizārstējama loģistikas paralīze", lai liegtu Krievijai transportēt naftu, degvielu un citas kravas, apejot starptautiskās sankcijas.
SBS ceturtdien uzbruka 11 Krievijas "ēnu flotes" kuģiem Melnajā un Azovas jūrā.
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Ukraiņu lidrobotu uzlidojumam pakļauta Kerča
Naktī uz piektdienu ukraiņu lidrobotu masveida uzlidojumam kārtējo reizi pakļauta Kerča krievu okupētās Krimas austrumos, izraisot vairākos pilsētas rajonos ugunsgrēkus, ziņo "Telegram" kanāli "Krimskij veter" un "Exilenova+", kā arī vietējie iedzīvotāji.
Saskaņā ar sākotnējām ziņām viens no uzbrukuma mērķiem bijusi Kerčas dzelzceļa stacija, kas atrodas netālu no Krimas tilta.
Aculiecinieki vēsta par spēcīgu eksploziju, kas notikusi ap plkst. 1 un kam sekojis ugunsgrēks. Vēlāk, pamatojoties uz satelītuzņēmumiem, stacijas rajonā konstatēti vairāki ugunsgrēka perēkļi. Ugunsgrēks varētu būt skāris noliktavas un dzelzceļa infrastruktūru.
Parādījušās ziņas par iespējamu ugunsgrēku arī Kerčas naftas bāzē un par dzelzceļa sastāvu aizdegšanos uz sliežu ceļiem. Šīs ziņas pagaidām nav oficiāli apstiprinātas.
"Krimskij veter" ziņo arī par nodarītajiem postījumiem blakus dzelzceļa stacijai esošajai elektropārvades tīklu apakšstacijai.
"Telegram" kanāli ziņo par uzbrukumu enerģētikas infrastruktūras objektiem arī Koktebeļas rajonā.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 425 990
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 425 990 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1370 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 148 tankus, 24 946 bruņutransportierus, 46 084 lielgabalus un mīnmetējus, 1943 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1496 zenītartilērijas iekārtas, 437 lidmašīnas, 354 helikopterus, 1932 sauszemes bezpilota sistēmas, 412 884 bezpilota lidaparātus, 4909 spārnotās raķetes, 34 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 121 216 automobiļus un autocisternas, kā arī 4424 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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