Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim, kas kuģoja zem Gvinejas-Bisavas karoga, un šajā triecienā nogalināti desmit jūrnieki, pavēstīja Ukrainas Jūras ostu administrācija.
Deviņi bojāgājušie ir apkalpes locekļi, vēl viens - Ukrainas Jūras ostu administrācijas filiāles locis.
Kopumā uz kuģa atradās 17 apkalpes locekļi - Sīrijas un Indijas pilsoņi, kā arī Ukrainas locis.
Astoņus jūrniekus izdevās izglābt.
Ukrainas Jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar trim spārnotajām raķetēm kuģim "Golden Leo". Kuģa īpašnieks ir Turcijas uzņēmums, un tas kuģo zem Gvinejas-Bisavas karoga.
Kā norādīja Ukrainas atjaunošanas, infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks, kuģis pēc kukurūzas iekraušanas izbrauca no Ukrainas ostas.
Ukrainas dronu triecienā Piemaskavā cietusi naftas bāze
Ukrainas bruņotie spēki naktī uz pirmdienu Krievijā ar droniem veikuši triecienu Maskavas apgabalam, un tā gaitā Podoļskā aizdegusies naftas bāze, vēsta vietējās amatpersonas un mediji.
"Telegram" ziņu kanāls "Astra" veicis tīmeklī publicēto fotogrāfiju un video analīzi un norāda, ka Podoļskā noticis uzbrukums naftas bāzei un tā aizdegusies.
Domodedovā industriālajā kompleksā "Južnije Vrata" deg noliktava. Domodedovā drons arī trāpījis daudzstāvu dzīvojamam namam, vēsta "Astra".
Podoļskā "dronu nogāšanās rezultātā notikusi aizdegšanās", cietuši vairāki civilie objekti, pavēstīja Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs, tiesa, neprecizējot, kas ir cietušie objekti.
To, ka Domodedovā dronu trieciena rezultātā izraisījies ugunsgrēks industriālajā parkā "Južnije Vrata" un ka drons trāpījis daudzstāvu namam, apstiprināja Domodedovas pilsētas apgabala vadītāja Jevgēņija Hrustaļova.
Krievi uz Ukrainu raidījuši divas raķetes un 94 dronus
Naktī uz pirmdienu krievi uz Ukrainu raidījuši divas vadāmās aviācijas raķetes H59/69 un 94 dronus, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
81 drons notriekts.
Fiksēti raķetes un deviņu dronu trāpījumi deviņās vietās. Viena raķete savu mērķi nav sasniegusi.
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