Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (RAKUS) sākta jaunā Plaušu veselības un infekciju slimību ārstniecības korpusa būvniecība.
Trešdien svinīgā pasākumā Plaušu veselības un infekciju slimību ārstniecības korpusā tika iemūrēta laika kapsula.
Pašreizējā būvniecības posmā paredzēts izbūvēt aptuveni 22 000 kvadrātmetru jaunas ārstniecības infrastruktūras četros stāvos, plānojot 180 gultas stacionāra "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs" pacientiem. Korpuss būs savienots ar stacionāru "Gaiļezers", paplašinot diagnostikas, ārstniecības un slimnīcas iekšējās loģistikas iespējas Hipokrāta ielas kompleksā, norāda slimnīcā.
Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns pasākumā informēja, ka slimnīcas ilgtermiņa plāns ir koncentrēt vienuviet Hipokrāta ielā visus galvenos ārstniecības un aprūpes pakalpojumus. Pirmais posms ir pārcelt Tuberkulozes un plaušu slimību centru, bet nākamais etaps ietvers arī Latvijas Infektoloģijas centra pārcelšanu uz jaunā korpusa telpām.
Beļuns norādīja, ka plaušu slimību un infekciju slimību ārstēšana prasa noteiktu infrastruktūru, ko nevar īstenot jebkur, tādēļ, plānojot korpusu, iesaistīti ne vien arhitekti un būvnieki, bet arī ārsti un klīniku, nodaļu vadītāji. Tas darīts, lai varētu nodrošināt specifiskās ārstniecības prasības, tai skaitā nodalot pacientu un darbinieku plūsmas, kā arī nodrošinot telpas ar negatīvo spiedienu, lai kontrolētu infekciju izplatību. Jaunais korpuss arī nodrošinās atbilstošu vidi pētniecībai un mācību procesam.
Tuberkulozes un plaušu slimību centra vadītājs Ints Siliņš sacīja, ka ne vien profesionalitātei, bet arī atbilstošai videi un telpām ārstniecības procesā ir liela nozīme. Viņš uzsvēra, ka viss aprūpes personāls, ārsti un plaušu pacienti ir pelnījuši modernas telpas.
"Ceru, ka, apvienojot spēkus, ar to, ko piedāvā Austrumu slimnīca "Gaiļezerā", kā arī Tuberkulozes un plaušu slimību centri, varam kļūt par labāko plaušu slimību centru visā Baltijā,"
sacīja Siliņš.
Plānots, ka jaunā būve būs gatava 2028. gada 31. martā, taču jārēķinās, ka jaunais korpuss vēl būs jāaprīko, norādīja Siliņš. Tāpat procesu daļēji ietekmēs arī Latvijas Onkoloģijas centra pārbūve un ar to saistītais pacientu pārvietošanas process.
Kritiskā stāvoklī esošais RAKUS stacionārs "Tuberkulozes un plaušu slimību centrs", kas patlaban atrodas Ropažu novada Stopiņu pagastā, 2028. gada pirmajā pusē tiks pārcelts uz jaunām, starptautiskiem standartiem atbilstošām telpām Hipokrāta ielā Rīgā.
RAKUS ar AS "UPB" noslēgusi līgumu 69 515 057 eiro vērtībā par jaunā Plaušu veselības un infekciju slimību korpusa projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem Hipokrāta ielā. Kopējā līgumcena ir 84,7 miljoni eiro ar PVN.
Līgums par projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbiem paredz izbūvēt Plaušu veselības un infekciju slimību centru 21 774 kvadrātmetru platībā, tajā skaitā izbūvējot savienojumus ar stacionāru "Gaiļezers", kā arī loģistikas ēkas, pievadceļu un stāvlaukumu. Centrs uz jaunajām telpām varētu pārcelties 2028. gada pirmajā pusē.
Tādējādi vienuviet tiks koncentrēts trīs Austrumu slimnīcas stacionāru darbs, nodrošinot augstāku pieejamības un mediķu multidisciplinārās sadarbības līmeni, skaidro slimnīcā.
Jaunajā korpusā būs nodrošināti mūsdienu standartiem atbilstoši veselības aprūpes apstākļi plaušu un infekciju slimību pacientiem, paredzot arī negatīvā spiediena izolatorus, bīstamo infekciju izolatorus un stacionārās nodaļās paaugstinātas novērošanas palātas. Telpu arhitektūra un tehnoloģiskie risinājumi balstīsies uz starptautisku pieredzi un pētījumiem par personāla darba procesiem nodaļās, un telpas būs aprīkotas ar modernām iekārtām un tehnoloģijām, norāda slimnīcā.
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